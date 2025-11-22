ETV Bharat / state

रायपुर में चौपाटी हटाने पर बवाल, देर रात से विकास उपाध्याय समेत कांग्रेस नेताओं का धरना, मेयर ने कहा- अवैध थी चौपाटी

एनआईटी के पास बनी चौपाटी को हटाने की कार्रवाई, कांग्रेस ने किया विरोध तो बीजेपी ने कार्रवाई को बताया सही.

रायपुर में चौपाटी हटाने पर बवाल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 22, 2025 at 6:04 PM IST

रायपुर: आमानाका इलाके में चौपाटी हटाने को लेकर शनिवार को जमकर हंगामा हुआ. नगर निगम ने शुक्रवार देर रात से एनआईटी के पास बनी चौपाटी को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी थी. यह चौपाटी कांग्रेस सरकार के समय बनाई गई थी. कार्रवाई देखते ही कांग्रेस नेता मौके पर पहुंचकर विरोध करने लगे और शनिवार सुबह तक प्रदर्शन जारी रहा.

चौपाटी विवाद, देर रात से विकास उपाध्याय समेत कांग्रेस नेताओं का धरना (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कांग्रेस का आरोप: पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार और नगर निगम ने रात में आकर दुकानों को हटाने की धमकी दी. उन्होंने कहा कि कांग्रेस 24 घंटे से दुकानदारों का साथ देकर धरने पर बैठी है. पुलिस अपराध रोकने में नाकाम है, पर दुकानों को हटाने के लिए बल भेजा गया.

कांग्रेस सरकार ने युवाओं के लिए अच्छी व्यवस्था बनाई थी, जिसे भाजपा सरकार ने खत्म कर दिया. साथ ही दुकानदारों का रोजगार छीना गया है और यह कभी माफ नहीं किया जाएगा.- विकास उपाध्याय, पूर्व विधायक

बीजेपी ने कार्रवाई को बताया सही: महापौर मीनल चौबे ने कहा कि एनआईटी के पास बनी चौपाटी अवैध थी और शैक्षणिक क्षेत्र में ऐसे निर्माण की अनुमति नहीं है. चौपाटी में 60 दुकानें थीं, जिनका एग्रीमेंट एक ही व्यवसायी से किया गया था. स्मार्ट सिटी और व्यवसायी ने जुलाई में ही लिखित में बताया था कि चौपाटी हटाई जाएगी.

कांग्रेस ने यूथ हब का नाम देकर लोगों को भ्रमित किया. चौपाटी हटाकर इसे आमानाका क्षेत्र में शिफ्ट किया जा रहा है और दुकानदारों को हर संभव मदद दी जाएगी.- मीनल चौबे, मेयर

भाजपा विधायक राजेश मूणत का दावा: रायपुर पश्चिम के भाजपा विधायक राजेश मूणत ने कहा कि कांग्रेस सरकार में बनाई गई चौपाटी नियमों के खिलाफ थी. यूथ हब बनाने के नाम पर 60 दुकानें खोल दी गईं. जिस जमीन पर चौपाटी बनाई गई, वह स्मार्ट सिटी की नहीं थी. कोर्ट में भी समझौता हुआ था कि नई जगह मिलने पर दुकानें हटा दी जाएंगी.

अब इस जगह पर 1000 सीट वाला नालंदा परिसर-2 बनाया जाएगा, जिससे हजारों छात्रों को पढ़ाई की सुविधा मिलेगी.- राजेश मूणत, पूर्व विधायक

अब क्या होगा?: चौपाटी को हटाकर आमानाका में शिफ्ट किया जा रहा है. दुकानदारों को नई जगह पर व्यवस्था देने की बात कही गई है. चौपाटी के निर्माण में हुई गड़बड़ी की जांच की जा रही है और दोषियों पर कार्रवाई होगी.

CHOWPATTY IN RAIPUR
VIKAS UPADHYAY CONGRESS
रायपुर में चौपाटी
NIT चौपाटी
RAIPUR CHOWPATTY CONTROVERSY

