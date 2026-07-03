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परिवहन विभाग की रडार पर 140 अनफिट स्कूली वाहन, 'मिशन सेफ फ्यूचर' के तहत होगी कार्रवाई

फिरोजाबाद : प्रदेशभर के साथ जनपद में भी मिशन सेफ फ्यूचर अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत स्कूली वाहनों की जांच की जा रही है, जो भी वाहन अनफिट पाए गए उन्हें जब्त कर लिया जाएगा. यह अभियान एक जुलाई से शुरू हो चुका है, जो 15 जुलाई तक चलेगा. पहले संबंधित संस्थान को कागज पूर्ण कराने का मौका दिया जाएगा. उसके बाद कागज पूरा न कराने वाले वाहन स्वामियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. जानकारी के मुताबिक, जनपद में 140 के आसपास ऐसे वाहन हैं, जो परिवहन विभाग के मानकों पर खरे नहीं उतर रहे हैं.

परिवहन विभाग की रडार पर 140 अनफिट स्कूली वाहन (Video Credit; ETV Bharat)

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी गौरी शंकर ठाकुर ने बताया कि 'मिशन सेफ फ्यूचर अभियान' स्कूली वाहनों की फिटनेस, परमिट और विद्यालयी परिवहन सुरक्षा मानकों के पालन के किए है. इस संबंध में 1 से 15 जुलाई तक प्रदेशभर में एक व्यापक अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने बताया कि UP-ISVMP पोर्टल पर ऑनबोर्ड विद्यालय वाहनों के परमिट और फिटनेस की स्थिति देखी गई, उसमें पाया गया कि जनपद फिरोजाबाद में ऑनबोर्ड वाहनों में से 104 वाहनों का परमिट और 37 वाहनों की फिटनेस समाप्त हो चुकी है.