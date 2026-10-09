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रायबरेली में उज्बेकिस्तान की महिला पर एक्शन; वीजा एक्सपायर होने पर भारत में निवास करने का आरोप, डिपोर्ट करने की तैयारी

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रायबरेली : सलोन में वीजा अवधि समाप्त होने के बाद भी भारत में रहने के आरोप में उज्बेकिस्तान की एक महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस ने विदेशी महिला को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने इमीग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, 2025 की धारा 23(ए) के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.





सीओ यदुराम बहादुर पाल ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat) सीओ यदुराम बहादुर पाल ने बताया कि अर्चित अग्रवाल की ओर से तहरीर दी गयी थी. उन्होंने बताया कि वीजा अवधि समाप्त होने के बाद भी भारत में रहने के आरोप में उज्बेकिस्तान की एक महिला मदिना खों को गिरफ्तार किया गया है. वीजे की वैधता 23 अक्टूबर 2025 को समाप्त हो गई थी. वीजा की अवधि समाप्त होने के बाद भी भारत में निवास करने के संबंध में वैध प्रपत्र प्रस्तुत न कर पाई.