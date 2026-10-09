रायबरेली में उज्बेकिस्तान की महिला पर एक्शन; वीजा एक्सपायर होने पर भारत में निवास करने का आरोप, डिपोर्ट करने की तैयारी
सीओ यदुराम बहादुर पाल ने शुक्रवार को दी जानकारी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 9, 2026 at 6:59 PM IST
रायबरेली : सलोन में वीजा अवधि समाप्त होने के बाद भी भारत में रहने के आरोप में उज्बेकिस्तान की एक महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस ने विदेशी महिला को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने इमीग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, 2025 की धारा 23(ए) के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
सीओ यदुराम बहादुर पाल ने बताया कि अर्चित अग्रवाल की ओर से तहरीर दी गयी थी. उन्होंने बताया कि वीजा अवधि समाप्त होने के बाद भी भारत में रहने के आरोप में उज्बेकिस्तान की एक महिला मदिना खों को गिरफ्तार किया गया है. वीजे की वैधता 23 अक्टूबर 2025 को समाप्त हो गई थी. वीजा की अवधि समाप्त होने के बाद भी भारत में निवास करने के संबंध में वैध प्रपत्र प्रस्तुत न कर पाई.
तहरीर के आधार पर अभियुक्ता के विरुद्ध थाना सलोन पर मुकदमा दर्ज कर अभियुक्ता को पुलिस हिरासत में लेकर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया. उन्होंने बताया कि उसे डिपोर्ट किए जाने की प्रक्रिया करने की अग्रिम कार्यवाही जारी है.
उन्होंने बताया कि सलोन पुलिस टीम ने 8 अक्टूबर को इसी प्रकरण में अभियुक्त राशिद को भी गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया. उन्होंने बताया कि पूछताछ करने पर राशिद ने बताया कि उसके संपर्क में विदेशी महिला दिल्ली में आई थी. जोकि दिल्ली में नौकरी रोजगार की तलाश में थी.
उन्होंने बताया कि आरोपी द्वारा महिला की मदद करने के नाम पर उसके साथ मिलकर भारतीय निवास संबंधी दस्तावेज तैयार कराए गए तथा उन्हीं दस्तावेजों के आधार पर उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं एटीएम बनवाया गया. महिला ने इन दस्तावेजों का उपयोग अपनी आजीविका एवं धन अर्जित करने के लिए किया था, जिसमें से कुछ धनराशि अभियुक्त को भी दी जाती थी.
पूछताछ में यह भी प्रकाश में आया कि विदेशी महिला का पासपोर्ट एवं वीजा काफी समय पूर्व समाप्त हो चुका था. महिला को डिपोर्ट किए जाने की कार्रवाई से बचाने के उद्देश्य से अभियुक्त उसे अपने साथ अपने घर ले आया था. महिला की गिरफ्तारी के बाद अभियुक्त द्वारा साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से उसका मोबाइल अपने पास रखकर उसमें मौजूद चैट, फोटो एवं अन्य संबंधित दस्तावेज डिलीट कर दिए.
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