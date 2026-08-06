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गोंडा: कार की बोनट पर लटककर युवक ने किया खतरनाक स्टंट, वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने सीज की गाड़ी

गोंडा: कार की बोनट पर लटककर युवक ने किया खतरनाक स्टंट ( सौ.सोशल मीडिया )

गोंडा: जनपद में लखनऊ हाईवे पर एक युवक का कार के बोनट पर लटककर जानलेवा स्टंट करने का वीडियो सामने आया है. स्थानीय लोगों ने स्टंट के दौरान का वीडिया बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया था. वीडियो वायरल होने के बाद करनैलगंज कोतवाली पुलिस और परिवहन विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है. साथ ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए स्टंट में इस्तेमाल की गई कार को सीज कर दिया है. गोंडा: कार की बोनट पर लटककर युवक ने किया खतरनाक स्टंट (सौ. गोंडा पुलिस) दरअसल, सोशल मीडिया पर गोंडा-लखनऊ हाईवे का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक कार की बोनट पर लटक करके जानलेवा स्टंट करता दिखाई दे रहा है. यह वीडियो बुधवार देर शाम 5 बजे के करीब का बताया जा रहा है, जिसमें युवक करीब 2 किलोमीटर तक इसी तरीके से स्टंट करता रहा. इस दौरान किसी ने युवक के इस कारनामे का वीडिया बना लिया और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया.