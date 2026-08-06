गोंडा: कार की बोनट पर लटककर युवक ने किया खतरनाक स्टंट, वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने सीज की गाड़ी
युवकों ने रील बनाने के चक्कर में जानलेवा स्टंट करते हुए खुलेआम यातायात नियमों का उल्लंघन किया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 6, 2026 at 4:11 PM IST
गोंडा: जनपद में लखनऊ हाईवे पर एक युवक का कार के बोनट पर लटककर जानलेवा स्टंट करने का वीडियो सामने आया है. स्थानीय लोगों ने स्टंट के दौरान का वीडिया बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया था. वीडियो वायरल होने के बाद करनैलगंज कोतवाली पुलिस और परिवहन विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है. साथ ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए स्टंट में इस्तेमाल की गई कार को सीज कर दिया है.
दरअसल, सोशल मीडिया पर गोंडा-लखनऊ हाईवे का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक कार की बोनट पर लटक करके जानलेवा स्टंट करता दिखाई दे रहा है. यह वीडियो बुधवार देर शाम 5 बजे के करीब का बताया जा रहा है, जिसमें युवक करीब 2 किलोमीटर तक इसी तरीके से स्टंट करता रहा. इस दौरान किसी ने युवक के इस कारनामे का वीडिया बना लिया और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया.
सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुए इस वीडियो के बाद करनैलगंज कोतवाली पुलिस और गोंडा परिवहन विभाग में मामले की जांच शुरू कर दी है. युवक बालपुर चौकी क्षेत्र अंतर्गत भोंका गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जो बालपुर चौकी क्षेत्र से कुछ ही दूरी पर सामान की खरीदारी करने गए थे, जहां इन लोगों ने रील बनाने के चक्कर में जानलेवा स्टंट करते हुए खुलेआम यातायात नियमों का उल्लंघन किया है.
अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी राधेश्याम राय ने बताया कि थाना कर्नलगंज का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति XUV300 की बोनट पर लटक कर रील बना रहा है. इस प्रकरण में वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए तत्काल कर्नलगंज पुलिस ने प्रभावी कार्रवाई करते हुए XUV300 को सीज़ कर लिया है और जो लोग रील बना रहे थे, उनके विरुद्ध प्रिवेंटिव कार्रवाई कर दी गई है.
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