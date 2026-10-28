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खबर का असर: कचरे से लदे ट्रैक्टर पर स्वच्छता दीदियों को ढोने पर एक्शन, निगम ने डीएसपीएम के सीई को जारी किया नोटिस

निगम ने डीएसपीएम के सीई को जारी किया नोटिस ( Etv Bharat )

कोरबा: नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता नियमों की अनदेखी पर कड़ा रुख अख्तियार किया गया है. दरअसल मंगलवार को बुधवारी इलाके के समीप कचरे से भरे एक ट्रैक्टर में स्वच्छता दीदियों को ले जाया गया था. अब इस मामले में कार्रवाई की गई है. निगम आयुक्त द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित (डीएसपीएम, पूर्व), कोरबा के मुख्य अभियंता को एक आधिकारिक नोटिस जारी किया गया है.

कचरे से लदे ट्रैक्टर पर स्वच्छता दीदियों को ढोने पर एक्शन जारी किए गए नोटिस में तीन दिन के भीतर जवाब मांगा गया है. जवाब नहीं देने पर वैधानिक कार्रवाई के चेतावनी दी गई है. स्वच्छता नियमों का उल्लंघन करते हुए खुले में कचरा परिवहन और कचरे के ऊपर स्वच्छता दीदियों को बैठाकर ले जाने वाली खबर को ईटीवी भारत ने प्रमुखता से प्रकाशित किया था. जिसके बाद नगर पालिक निगम ने यह कार्रवाई की है.



