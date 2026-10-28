खबर का असर: कचरे से लदे ट्रैक्टर पर स्वच्छता दीदियों को ढोने पर एक्शन, निगम ने डीएसपीएम के सीई को जारी किया नोटिस
नोटिस का तीन दिनों के भीतर जवाब देना है. जवाब मिलने के बाद आगे की कार्रवाई तय होगी. राजकुमार शाह की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 28, 2026 at 10:16 PM IST
कोरबा: नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता नियमों की अनदेखी पर कड़ा रुख अख्तियार किया गया है. दरअसल मंगलवार को बुधवारी इलाके के समीप कचरे से भरे एक ट्रैक्टर में स्वच्छता दीदियों को ले जाया गया था. अब इस मामले में कार्रवाई की गई है. निगम आयुक्त द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित (डीएसपीएम, पूर्व), कोरबा के मुख्य अभियंता को एक आधिकारिक नोटिस जारी किया गया है.
कचरे से लदे ट्रैक्टर पर स्वच्छता दीदियों को ढोने पर एक्शन
जारी किए गए नोटिस में तीन दिन के भीतर जवाब मांगा गया है. जवाब नहीं देने पर वैधानिक कार्रवाई के चेतावनी दी गई है. स्वच्छता नियमों का उल्लंघन करते हुए खुले में कचरा परिवहन और कचरे के ऊपर स्वच्छता दीदियों को बैठाकर ले जाने वाली खबर को ईटीवी भारत ने प्रमुखता से प्रकाशित किया था. जिसके बाद नगर पालिक निगम ने यह कार्रवाई की है.
बिना नंबर प्लेट के वाहनों का उपयोग
निगम द्वारा जारी पत्र के अनुसार, मीडिया में प्रकाशित खबरों से यह संज्ञान में आया है कि डीएसपीएम परिसर के सफाई कार्य में बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों के जरिए खुले रूप में अपशिष्ट का परिवहन किया जा रहा है. इसके साथ ही सफाई कार्य में लगे कर्मचारियों को असुरक्षित रूप से अपशिष्ट वाहनों में बैठाया जा रहा है, जो कि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के दिशा-निर्देशों, लेबर एक्ट नियम 1973 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 का सीधा उल्लंघन है.
तीन दिनों का अल्टीमेटम
नगर निगम ने प्रबंधन को चेतावनी दी है कि वे 3 दिवस के भीतर अपना लिखित जवाब प्रस्तुत करें. तय समय सीमा में संतोषजनक जवाब न मिलने पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, लेबर एक्ट और राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के निर्देशों के तहत कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.
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