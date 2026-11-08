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गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के कुलसचिव पर हमले के मामले में बड़ी कार्रवाई, 6 कर्मचारी निलंबित

सांकेतिक फोटो ( Photo-ETV Bharat )

हरिद्वार: गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के कुलसचिव प्रो. सत्यदेव निगमालंकार से मारपीट के मामले में विश्वविद्यालय प्रशासन ने शनिवार को बड़ी विभागीय कार्रवाई की. कुलपति प्रो. प्रतिभा मेहता लूथरा ने मारपीट के आरोप में छह कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया. निलंबित कर्मचारियों में कर्मचारी यूनियन अध्यक्ष रजनीश भारद्वाज, महामंत्री नरेंद्र मलिक, अरुण, ओमवीर सिंह, उमाशंकर और सत्यदेव शामिल हैं. निलंबन अवधि में सभी कर्मचारियों को कन्या गुरुकुल परिसर देहरादून से अटैच किया गया है.

बीती 31 अक्तूबर को गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय कुलसचिव को सूचना मिली थी कि कुछ कर्मचारी जबरन कुलपति कार्यालय में घुसने का प्रयास कर रहे हैं. इस पर वह स्वयं कार्यालय पहुंचे और कर्मचारियों से अपने कार्यस्थल पर जाने तथा विश्वविद्यालय में अराजक माहौल पैदा नहीं करने का अनुरोध किया. आरोप है कि इससे नाराज कर्मचारियों ने कुलसचिव पर हमला कर दिया. उनके साथ थप्पड़, मुक्कों और लात घूंसों से मारपीट की गई. मारपीट से पहले कुलपति कार्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए गए, ताकि घटना रिकॉर्ड न हो सके.