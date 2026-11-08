गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के कुलसचिव पर हमले के मामले में बड़ी कार्रवाई, 6 कर्मचारी निलंबित
Gurukul Kangri Assault Case गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के कुलसचिव से मारपीट मामले में कई कर्मचारियों पर निलंबित की गाज गिरी है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 8, 2026 at 7:06 AM IST
हरिद्वार: गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के कुलसचिव प्रो. सत्यदेव निगमालंकार से मारपीट के मामले में विश्वविद्यालय प्रशासन ने शनिवार को बड़ी विभागीय कार्रवाई की. कुलपति प्रो. प्रतिभा मेहता लूथरा ने मारपीट के आरोप में छह कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया. निलंबित कर्मचारियों में कर्मचारी यूनियन अध्यक्ष रजनीश भारद्वाज, महामंत्री नरेंद्र मलिक, अरुण, ओमवीर सिंह, उमाशंकर और सत्यदेव शामिल हैं. निलंबन अवधि में सभी कर्मचारियों को कन्या गुरुकुल परिसर देहरादून से अटैच किया गया है.
बीती 31 अक्तूबर को गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय कुलसचिव को सूचना मिली थी कि कुछ कर्मचारी जबरन कुलपति कार्यालय में घुसने का प्रयास कर रहे हैं. इस पर वह स्वयं कार्यालय पहुंचे और कर्मचारियों से अपने कार्यस्थल पर जाने तथा विश्वविद्यालय में अराजक माहौल पैदा नहीं करने का अनुरोध किया. आरोप है कि इससे नाराज कर्मचारियों ने कुलसचिव पर हमला कर दिया. उनके साथ थप्पड़, मुक्कों और लात घूंसों से मारपीट की गई. मारपीट से पहले कुलपति कार्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए गए, ताकि घटना रिकॉर्ड न हो सके.
हालांकि किसी व्यक्ति ने मारपीट का वीडियो बना लिया, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. आरोप है कि घटना के बाद कर्मचारी सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर भी उखाड़कर ले गए. कार्यालय से कुछ गोपनीय फाइलें ले जाने और वहां मौजूद कर्मचारियों को जबरन बाहर निकालने का भी आरोप लगाया गया है. मारपीट में कुलसचिव गंभीर रूप से घायल हो गए थे. कुलपति प्रो प्रतिभा मेहरा लूथरा उन्हें कनखल कोतवाली लेकर पहुंची थी.
इस मामले की विभागीय जांच की गई और जांच के आधार पर छह कर्मचारियों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई है. सभी छह कर्मचारियों को देहरादून गुरुकुल परिसर से अटैच कर दिया है.
-प्रो. प्रतिभा मेहता लूथरा, कुलपति, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय-
कनखल कोतवाली से उन्हें उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया, जिला अस्पताल में गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें उपचार के लिए जौलीग्रांट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां करीब एक सप्ताह से उनका उपचार चल रहा है. घटना के बाद कनखल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू की थी. पुलिस इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है. पुलिस की कार्रवाई के साथ अब विश्वविद्यालय प्रशासन ने भी विभागीय स्तर पर छह कर्मचारियों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की है. आर्य प्रतिनिधि सभा ने भी इस मामले में कड़ी कार्रवाई करने की मांग की थी.
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