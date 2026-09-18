औरैया में स्कूल बस पलटने के मामले में ड्राइवर का लाइसेंस सस्पेंड, मुकदमा दर्ज
स्कूल बस पलटने पर ARTO ने कार्रवाई करते हुए बस चालक का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया. ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 18, 2026 at 11:01 AM IST
औरैया : औरैया के बेला क्षेत्र के बभनौती मोड़ पर बीते बुधवार को स्कूली बस के खाई में पलटने के मामले में पुलिस और प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है.
जांच में सामने आया है कि साइकिल सवार को बचाने के प्रयास के दौरान बस के ब्रेक फेल हो गए थे, जिसके चलते बस अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई थी.
जांच के बाद पुलिस प्रशासन ने बस चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. वहीं ARTO विभाग ने ड्राइवर का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है.
पुलिस ने मामले में बस चालक रामविलास के खिलाफ कार्रवाई करते हुए संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया. वहीं, परिवहन विभाग ने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए चालक के ड्राइविंग लाइसेंस पर कार्रवाई की है.
एआरटीओ एनसी शर्मा ने बस चालक रामविलास का ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है. परिवहन विभाग की कार्रवाई के बाद मानक विहीन वाहनों के संचालन पर भी सवाल उठने लगे है.
एआरटीओ एनसी शर्मा ने बताया कि जिले में मानकों को पूरा नहीं करने वाले वाहनों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है.
उन्होंने कहा कि वाहनों की जांच के दौरान नियमों का उल्लंघन मिलने पर संबंधित के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद स्कूली वाहनों की सुरक्षा व्यवस्था और फिटनेस को लेकर भी निगरानी की जा रही है. ARTO का कहना है कि मानकों के विपरीत संचालित वाहनों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा.
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