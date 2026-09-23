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सोनभद्र : गलत तरीके से जमीन खरीदने के मामले में कड़ा एक्शन, प्रशासन ने घोषित किया सार्वजनिक भूमि

गलत तरीके से जमीन खरीदने के मामले में कड़ा एक्शन ( Photo Credit; ETV Bharat )

सोनभद्र : दुद्धी तहसील के बघाड़ू गांव में अनुसूचित जनजाति की जमीन से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला आया है, जिसमें हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन के उस आदेश में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया, जिसके तहत विवादित भूमि के बैनामों को कानूनन शून्य मानते हुए करीब 5.7142 हेक्टेयर जमीन ग्राम सभा में निहित की गई थी. यह जमीन 40 गाटों में बताई गई है.

गलत तरीके से जमीन खरीदने के मामले में कड़ा एक्शन (Video Credit; ETV Bharat)

दरअसल, मामला सोनभद्र के दुद्धी तहसील के बघाड़ू गांव का है. जिला प्रशासन के अनुसार, साल 2012 से 2017 के बीच रजिया के नाम पर जनजातीय समाज के लोगों की कई भूमि बैनामे होने की शिकायत प्राप्त हुई थी. जब इसकी जांच कराई गई तो मामला सही पाया गया. उसके बाद बैनामे को निरस्त कर दिया गया और 40 गाटों की करीब 5.7142 हेक्टेयर भूमि ग्राम सभा में निहित कर दी गई.

उसके बाद प्रशासनिक आदेश को चुनौती देते हुए रजिया ने हाईकोर्ट का रुख किया, लेकिन अदालत ने प्रशासनिक आदेश को बरकरार रखा है. एसडीएम अशोक गुप्ता ने बताया कि दो मुस्लिम महिलाओं को अनुसूचित जनजाति का बताकर उनके नाम से लगभग साढ़े 5 हेक्टेयर जमीन हस्तांतरण कराई गई थी. फिलहाल अब प्रशासन उन जमीनों का सार्वजनिक उपयोग करने की योजना बना रहा है.

ये है पूरा मामला

इस मामले में बीजेपी के जिलाध्यक्ष नन्द लाल गुप्ता ने बताया कि क्षेत्र में प्रवास के दौरान मुस्लिम व्यक्ति बहादुर अली खान के बारे में उन्हें पता चला, जो बिहार से आकर सोनभद्र में बस गया और उसने दुलरिया बैगा का धर्म परिवर्तन कराकर उससे दूसरा निकाह कर लिया. उसके बाद दुलरिया का नाम रजिया खातून रख दिया. उसके बाद फिर उसने बघाडू गांव में दुलरिया बैगा के नाम पर कई जनजातियों की जमीन खरीद लिया.