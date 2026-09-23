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सोनभद्र : गलत तरीके से जमीन खरीदने के मामले में कड़ा एक्शन, प्रशासन ने घोषित किया सार्वजनिक भूमि

दो मुस्लिम महिलाओं को अनुसूचित जनजाति का बताकर लगभग साढ़े 5 हेक्टेयर जमीन हस्तांतरण कराई गई थी.

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गलत तरीके से जमीन खरीदने के मामले में कड़ा एक्शन (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 23, 2026 at 5:08 PM IST

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सोनभद्र : दुद्धी तहसील के बघाड़ू गांव में अनुसूचित जनजाति की जमीन से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला आया है, जिसमें हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन के उस आदेश में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया, जिसके तहत विवादित भूमि के बैनामों को कानूनन शून्य मानते हुए करीब 5.7142 हेक्टेयर जमीन ग्राम सभा में निहित की गई थी. यह जमीन 40 गाटों में बताई गई है.

गलत तरीके से जमीन खरीदने के मामले में कड़ा एक्शन (Video Credit; ETV Bharat)

दरअसल, मामला सोनभद्र के दुद्धी तहसील के बघाड़ू गांव का है. जिला प्रशासन के अनुसार, साल 2012 से 2017 के बीच रजिया के नाम पर जनजातीय समाज के लोगों की कई भूमि बैनामे होने की शिकायत प्राप्त हुई थी. जब इसकी जांच कराई गई तो मामला सही पाया गया. उसके बाद बैनामे को निरस्त कर दिया गया और 40 गाटों की करीब 5.7142 हेक्टेयर भूमि ग्राम सभा में निहित कर दी गई.

उसके बाद प्रशासनिक आदेश को चुनौती देते हुए रजिया ने हाईकोर्ट का रुख किया, लेकिन अदालत ने प्रशासनिक आदेश को बरकरार रखा है. एसडीएम अशोक गुप्ता ने बताया कि दो मुस्लिम महिलाओं को अनुसूचित जनजाति का बताकर उनके नाम से लगभग साढ़े 5 हेक्टेयर जमीन हस्तांतरण कराई गई थी. फिलहाल अब प्रशासन उन जमीनों का सार्वजनिक उपयोग करने की योजना बना रहा है.

ये है पूरा मामला

इस मामले में बीजेपी के जिलाध्यक्ष नन्द लाल गुप्ता ने बताया कि क्षेत्र में प्रवास के दौरान मुस्लिम व्यक्ति बहादुर अली खान के बारे में उन्हें पता चला, जो बिहार से आकर सोनभद्र में बस गया और उसने दुलरिया बैगा का धर्म परिवर्तन कराकर उससे दूसरा निकाह कर लिया. उसके बाद दुलरिया का नाम रजिया खातून रख दिया. उसके बाद फिर उसने बघाडू गांव में दुलरिया बैगा के नाम पर कई जनजातियों की जमीन खरीद लिया.

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संबंधित जमीन (Photo Credit; ETV Bharat)

सिराजुद्दीन ने किया था ननकी पनिका से निकाह

बीजेपी जिलाध्यक्ष ने बताया कि इसी तरह सिराजुद्दीन नाम के व्यक्ति ने ननकी पनिका से शादी करके जमीन खरीदी और धर्म परिवर्तन करके नैमुन्निशा नाम दिया और एसटी समुदाय के लोगों की जमीन खरीद ली. इन जमीनों पर बिहार, झारखंड के समुदाय विशेष के लोगों को बसाना शुरू कर लिया. इस मामले की जानकारी इन्होंने मुख्यमंत्री और प्रशासन को दी. जब मामले की जांच हुई तो प्रकरण सत्य पाया गया.

'बदल रही जिले की डेमोग्राफी'

जिलाध्यक्ष नन्दलाल गुप्ता का कहना है कि जिहादी मानसिकता के लोग सोनभद्र में लव जिहाद और लैंड जिहाद दोनों कर रहे हैं. ये लोग ज्यादा से ज्यादा समुदाय विशेष की संख्या को जमीनों पर बसा रहे हैं, जिससे जिले का डेमोग्राफिक परिदृश्य भी बदल रहा है. उनका कहना है कि हाल के मामले में उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, दुद्धी तहसील के बघाड़ू क्षेत्र में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 430 से बढ़कर दोगुनी से अधिक 902, जबकि हिंदू मतदाताओं की संख्या 2864 से बढ़कर 3621 हुई है.

वहीं, रॉबर्ट्सगंज तहसील के पनौरा में मुस्लिम मतदाता 359 से बढ़कर 496 और हिंदू मतदाता 380 से बढ़कर 403 हुए हैं. उन्होंने सोनभद्र में बाहर से आकर बसने वाले सभी लोगों की जिला प्रशासन से जांच की मांग की है.

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