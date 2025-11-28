ETV Bharat / state

होमगार्ड में रिश्वतखोरी व अवैध वसूली मामला, संजय सिंह सहित चार को किया निलंबित

रांचीः होमगार्ड में रिश्वतखोरी और अवैध वसूली की खबरे सामने आने के बाद डीआईजी होमगार्ड के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है. इस मामले में कार्रवाई करते हुए चार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. होमगार्ड में रिश्वतखोरी और अवैध वसूली के मामले को लेकर एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था.

क्या है पूरा मामला

झारखंड गृह रक्षा वाहिनी मुख्यालय ने सोशल मीडिया के जरिये वीडियो वायरल कर रिश्वतखोरी व अवैध वसूली के आरोपों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए अपने ही ओटीडी शाखा प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार सिंह सहित चार को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया है. इस आदेश में साफ कहा गया है कि आरोपित अधिकारी और कर्मियो का आचरण अनुशासनहीनता, स्वेच्छाचारिता और विभाग की साख को नुकसान पहुंचाने वाला पाया गया, इसलिए उन्हें डीजी‑कमाण्डेन्ट जनरल के आदेश पर निलंबित कर दिया गया है.

कैलाश यादव ने लगाए थे आरोप

आदेश के अनुसार, विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर यह जानकारी सामने आई कि पूर्व कंपनी कमांडर कैलाश प्रसाद यादव ने वायरल वीडियो और पोस्ट के माध्यम से आरोप लगाया था कि उन्होंने गृह रक्षा वाहिनी कार्यालय के कुछ पदाधिकारियों को अवैध वसूली के तहत भारी धनराशि दी है. विभागीय स्तर पर इन आरोपों को अत्यंत गंभीर मानते हुए संबंधित अधिकारियों के खिलाफ प्रारंभिक जांच शुरू किया गया, जिसमें संजय कुमार सिंह और अन्य तीन का नाम भी संदिग्ध भूमिका में सामने आया.

अनुशासन भंग और सेवा संहिता उल्लंघनपुलिस महानिदेशक‑cum‑महानिरीक्षक, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवाएं, झारखंड, रांची की ओर से जारी सैन्यादेश संख्या 266/2025 में कहा गया है कि संजय कुमार सिंह का आचरण गृह रक्षा वाहिनी मैनुअल और सरकारी सेवक आचरण नियमावली के विपरीत पाया गया.