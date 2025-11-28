ETV Bharat / state

होमगार्ड में रिश्वतखोरी व अवैध वसूली मामला, संजय सिंह सहित चार को किया निलंबित

होमगार्ड में रिश्वतखोरी व अवैध वसूली के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है.

Action taken in case of bribery and extortion in Home Guard in Jharkhand
प्रतीकात्मक तस्वीर (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 28, 2025 at 8:54 PM IST

3 Min Read
रांचीः होमगार्ड में रिश्वतखोरी और अवैध वसूली की खबरे सामने आने के बाद डीआईजी होमगार्ड के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है. इस मामले में कार्रवाई करते हुए चार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. होमगार्ड में रिश्वतखोरी और अवैध वसूली के मामले को लेकर एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था.

क्या है पूरा मामला

झारखंड गृह रक्षा वाहिनी मुख्यालय ने सोशल मीडिया के जरिये वीडियो वायरल कर रिश्वतखोरी व अवैध वसूली के आरोपों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए अपने ही ओटीडी शाखा प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार सिंह सहित चार को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया है. इस आदेश में साफ कहा गया है कि आरोपित अधिकारी और कर्मियो का आचरण अनुशासनहीनता, स्वेच्छाचारिता और विभाग की साख को नुकसान पहुंचाने वाला पाया गया, इसलिए उन्हें डीजी‑कमाण्डेन्ट जनरल के आदेश पर निलंबित कर दिया गया है.

कैलाश यादव ने लगाए थे आरोप

आदेश के अनुसार, विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर यह जानकारी सामने आई कि पूर्व कंपनी कमांडर कैलाश प्रसाद यादव ने वायरल वीडियो और पोस्ट के माध्यम से आरोप लगाया था कि उन्होंने गृह रक्षा वाहिनी कार्यालय के कुछ पदाधिकारियों को अवैध वसूली के तहत भारी धनराशि दी है. विभागीय स्तर पर इन आरोपों को अत्यंत गंभीर मानते हुए संबंधित अधिकारियों के खिलाफ प्रारंभिक जांच शुरू किया गया, जिसमें संजय कुमार सिंह और अन्य तीन का नाम भी संदिग्ध भूमिका में सामने आया.

अनुशासन भंग और सेवा संहिता उल्लंघनपुलिस महानिदेशक‑cum‑महानिरीक्षक, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवाएं, झारखंड, रांची की ओर से जारी सैन्यादेश संख्या 266/2025 में कहा गया है कि संजय कुमार सिंह का आचरण गृह रक्षा वाहिनी मैनुअल और सरकारी सेवक आचरण नियमावली के विपरीत पाया गया.

इस आदेश में यह भी उल्लेख है कि उनके व्यवहार से विभाग की निष्पक्षता, पारदर्शिता और स्वच्छ प्रशासन की छवि धूमिल हुई, जो किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है. निलंबित रहने के दौरान चारो किसी भी प्रकार के संवेदनशील या वित्तीय दायित्व वाले कार्य में संलग्न नहीं रहेंगे और उन्हें अपने नए पदस्थापन स्थल पर हाजिरी देने का निर्देश दिया गया है, आगे की विभागीय जांच और संकेतमहानिदेशक‑cum‑महानिरीक्षक ने आदेश में स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई प्रारंभिक स्तर की है और मामले में विस्तृत विभागीय जांच की जाएगी, जिसमें सोशल मीडिया पर लगाए गए सभी आरोपों, वित्तीय लेन‑देन और संबंधित अधिकारियों की भूमिका की बारीकी से पड़ताल होगी.

जिन चार अधिकारियों को होमगार्ड मुख्यालय ने निलंबित किया है वो इस प्रकार हैं.

  • निरीक्षक- अनुज कुमार इनको निलंबित करते हुए देवघर भेजा गया.
  • निरीक्षक- संजय सिंह को निलंबित करते हुए होमगार्ड ट्रेनिंग सेंटर रांची भेजा गया.
  • कंपनी कमांडर सूरज प्रकाश सिंह को निलंबित करते हुए हजारीबाग भेजा गया.
  • होमगार्ड डीजी के रीडर दीपक पुंज को निलंबित करते हुए पुलिस केंद्र रांची भेजा गया.

