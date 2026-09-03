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बीकानेर मारपीट मामला: अब महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष की भूमिका की भी होगी जांच, डोटासरा ने 2 दिन में मांगी रिपोर्ट

कांग्रेस जिलाध्यक्ष मदन गोपाल मेघवाल से मारपीट ( ETV Bharat and Social Media )

जयपुर : टिकट वितरण के बाद कांग्रेस में सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है. विरोध प्रदर्शनों के बाद अब मामला मारपीट तक पहुंच गया है. बीकानेर में बुधवार को शहर कांग्रेस अध्यक्ष मदन गोपाल मेघवाल के साथ मारपीट मामले ने कांग्रेस की गुटबाजी को उजागर कर दिया है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मारपीट के आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग प्रशासन से की है. वहीं, अब मारपीट मामले में बीकानेर महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष शशिकला राठौड़ की भूमिका भी सामने आ रही है, जिसके बाद पीसीसी अध्यक्ष ने उनकी भूमिका की जांच कर दो दिन में रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं. पार्टी के संगठन महामंत्री ललित तूनवाल ने डोटासरा के निर्देश पर प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष सारिका सिंह को पत्र लिखकर बीकानेर महिला जिलाध्यक्ष शशिकला राठौड़ की भूमिका की जांच करने के निर्देश दिए हैं. पत्र में लिखा है कि बीकानेर के वार्ड नंबर 50 के कांग्रेस प्रत्याशी के कार्यालय उद्घाटन के दौरान पूर्व पार्षद दीपक अरोड़ा, मोहित अरोड़ा और अन्य लोगों ने उनके साथ मारपीट और अभद्र व्यवहार किया. उन्होंने इस घटना में बीकानेर महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष शशिकला राठौड़ की भूमिका भी लिप्त होने के आरोप लगाते हुए इसकी शिकायत प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से की है. प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष सारिका सिंह को पत्र लिखकर जांच करने के निर्देश (ETV Bharat)