वरीय पुलिस अधिकारियों तक पहुंचने वाली शिकायत का थानों में कितना होता है निपटारा, होगी समीक्षा! जानें, क्या है मामला
पलामू में पुलिस अधिकारियों तक पहुंचने वाली शिकायतों का थाना द्वारा की जाने वाली कार्रवाई की समीक्षा होगी. नीरज कुमार की रिपोर्ट.
Published : August 29, 2026 at 5:01 PM IST
पलामूः वरीय पुलिस अधिकारियों तक पहुंचने वाले शिकायत और आवेदन पर थानों में कितनी कार्रवाई होती है और उनका कितना निपटारा किया जाता है, इस बात की समीक्षा होगी. वैसे पुलिस अधिकारी जो आम लोगों के समस्याओं के समाधान को लेकर गंभीर नहीं है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
दरअसल पलामू में आईजी, डीआईजी और एसपी रैंक के अधिकारी तैनात हैं. सभी अधिकारी प्रतिदिन अपने कार्यालय कक्ष में आम लोगों से मुलाकात करते हैं और उनके समस्याओं को सुनते हैं. इस दौरान वरीय अधिकारियों के समक्ष आम लोग आवेदन देते हैं उन आवेदनों को संबंधित एसडीपीओ थाना प्रभारी को भेज दिया जाता है.
पलामू, गढ़वा एवं लातेहार में इस तरह के शिकायत की एक डाटा तैयार किया जा रहा है. यह देखा जा रहा है कि कौन से थाना क्षेत्र से सबसे अधिक शिकायत पहुंच रही है. आवेदक को लेकर थाना प्रभारी और सब इंस्पेक्टर को दिए गए टास्क में वे लोग कितने संजीदगी के साथ समस्याओं का समाधान कर रहे हैं या आवेदन पर कार्रवाई कर रहे है.
पलामू रेंज डीआईजी किशोर कौशल ने बताया कि आम लोगों के समस्याओं के समाधान को लेकर पुलिस कई स्तर पर पहल कर रही है. इसी कड़ी में यह समीक्षा शुरू की गई है कि वरीय अधिकारियों से मुलाकात करने वाले लोगों के आवेदनों पर क्या कार्रवाई की गयी है. इन समस्याओं से संबंधित एक डाटा तैयार किया जा रहा है और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी किया जाएगा.
दरअसल, पलामू जिला में विभिन्न थानों में आम लोगों के समस्याओं के समाधान के लिए थाना प्रभारी के बैठने का भी समय निर्धारित किया गया है. पलामू में थाना प्रभारी सुबह के 11 बजे से लेकर दो बजे तक थाना में ही बैठेंगे और आम लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुनेंगे.
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