दिल्ली के सैदुलाजाब में गरजा DDA का बुलडोजर, दर्जनों झुग्गियां ध्वस्त
दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा लगातार अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई की जा रही है. वहीं स्थानीय लोगों ने इसका जमकर विरोध किया.
Published : June 10, 2026 at 4:40 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के सैदुलाजाब में गार्डन ऑफ फाइव सेंसेज के पास बुधवार को डीडीए का बुलडोजर गरजा. मालवीय नगर और सैदुलाजाब में हादसे के बाद नगर निगम और दिल्ली विकास प्राधिकरण की ओर से अवैध मकान और झुग्गियों पर लगातार कार्रलाई की जा रही है. इस दौरान पांच बुलडोजर की मदद से लगभग 30 झुग्गियां ध्वस्त की गईं, जिसका स्थानीय निवासियों ने विरोध किया. लोगों ने आरोप लगाया कि कार्रवाई से पहले किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गई और न ही नोटिस मिला. अचानक से घरों पर बुलडोजर चलाया जाने लगा.
स्थानीय निवासी शकुंतला ने कहा कि अब इतनी गर्मी में हम लोग अपने बच्चों को लेकर कहां जाएंगे. सरकार हमें पहले जगह दे देती तो अच्छा होता. बुलडोजर कार्रवाई के बाद हम सब बेघर हो गए हैं. कुछ सामान बाहर निकला हुआ है तो कुछ झुग्गी में ही दबा रह गया. अब हम अचानक इन सबकी व्यवस्था कहां से करेंगे.
उनके अलावा महेश कुमार नामक व्यक्ति ने बताया कि उन्होंने डीडीए की टीम को घर के कागजात दिखाए. एसडीएम आफिस की फाइल भी दिखाई पर हमारी एक न सुनी गई. लोगों ने घरों से सामान निकालने के लिए दो-तीन घंटे का समय मांगा, वह भी नहीं दिया गया. यह जगह साकेत मेट्रो स्टेशन से लगभग डेढ किलोमीटर अंदर गार्डन आफ फाइव सेंसेज के पास है. वेस्ट एंड मार्ग पर जहां 30 मई की शाम हादसा हुआ था, उसके आसपास प्रभावशाली लोगों के 20-25 अवैध निर्माण हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई. प्रभावशाली लोगों के अवैध निर्माण को बचाने के लिए गरीबों के घर तोड़े जा रहे हैं.
गौरतलब है कि, हाल ही में सैदुलाजाब (महरौली-साकेत के पास) में एक पांच मंजिला व्यावसायिक इमारत ढहने से 6 लोगों की मौत हो गई थी. कमजोर नींव के बावजूद अवैध रूप से अतिरिक्त मंजिलें बनाने के कारण यह भवन गिरा, जिसके बाद पुलिस ने भवन मालिक और दोनों बिल्डरों को गिरफ्तार कर लिया था. वहीं अब नगर निगम और दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा लगातार अवैध रूप से बनाए गए बिल्डिंग और अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई की जा रही है.
यह भी पढ़ें-
सैदुलाजाब में पांच मंजिला इमारत ढ़हने व छह की मौत के मामले में फरार चल रहे दो बिल्डर गिरफ्तार
मालवीय नगर अग्निकांड के बाद अवैध निर्माणों पर चला MCD का बुलडोजर, आठ दिन में 123 इमारतें ध्वस्त