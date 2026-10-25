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करनाल अमन हत्याकांड में CIA-3 की कार्रवाई, नाबालिग सहित 2 गिरफ्तार

करनाल अमन हत्याकांड में CIA-3 की कार्रवाई ( ETV Bharat )

करनालः अमन हत्याकांड की जांच में CIA-3 पुलिस को अहम कामयाबी मिली है. कुरुक्षेत्र जिले के लाडवा निवासी अमन की हत्या के मामले में पुलिस ने अब तक दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें करनाल निवासी जतिन और एक नाबालिग शामिल है. CIA-3 के एसीपी रविंदर कुमार ने प्रेस वार्ता कर गिरफ्तारी की जानकारी दी. पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर हत्या के पीछे की वजह, वारदात में शामिल अन्य लोगों और घटनाक्रम से जुड़े अहम सुरागों का पता लगाने में जुटी है.

रिमांड पर लेकर होगी पूछताछ, अन्य आरोपियों की तलाश तेजः एसीपी रविंदर कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी जतिन को अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड हासिल किया जाएगा. रिमांड के दौरान उससे गहनता से पूछताछ की जाएगी, ताकि अमन हत्याकांड से जुड़े अन्य आरोपियों की पहचान कर उन्हें भी गिरफ्तार किया जा सके. वहीं, मामले में पकड़े गए नाबालिग को जुवेनाइल कोर्ट में पेश कर नियमानुसार आगामी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस का कहना है कि जांच अभी जारी है और वारदात से जुड़े सभी पहलुओं को खंगाला जा रहा है.