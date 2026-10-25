करनाल अमन हत्याकांड में CIA-3 की कार्रवाई, नाबालिग सहित 2 गिरफ्तार
करनाल में अमन हत्याकांड में जतिन समेत दो गिरफ्तार. अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी.
Published : October 25, 2026 at 8:15 PM IST
करनालः अमन हत्याकांड की जांच में CIA-3 पुलिस को अहम कामयाबी मिली है. कुरुक्षेत्र जिले के लाडवा निवासी अमन की हत्या के मामले में पुलिस ने अब तक दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें करनाल निवासी जतिन और एक नाबालिग शामिल है. CIA-3 के एसीपी रविंदर कुमार ने प्रेस वार्ता कर गिरफ्तारी की जानकारी दी. पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर हत्या के पीछे की वजह, वारदात में शामिल अन्य लोगों और घटनाक्रम से जुड़े अहम सुरागों का पता लगाने में जुटी है.
रिमांड पर लेकर होगी पूछताछ, अन्य आरोपियों की तलाश तेजः एसीपी रविंदर कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी जतिन को अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड हासिल किया जाएगा. रिमांड के दौरान उससे गहनता से पूछताछ की जाएगी, ताकि अमन हत्याकांड से जुड़े अन्य आरोपियों की पहचान कर उन्हें भी गिरफ्तार किया जा सके. वहीं, मामले में पकड़े गए नाबालिग को जुवेनाइल कोर्ट में पेश कर नियमानुसार आगामी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस का कहना है कि जांच अभी जारी है और वारदात से जुड़े सभी पहलुओं को खंगाला जा रहा है.
हत्या की वजह और इस्तेमाल हथियारों की तलाश: पुलिस के सामने अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर अमन की हत्या के पीछे क्या वजह थी और इस वारदात में कितने लोग शामिल थे. एसीपी ने बताया कि फिलहाल हत्या की मंशा और अन्य आरोपियों की भूमिका जांच का विषय है. पुलिस आरोपियों से पूछताछ के दौरान वारदात में इस्तेमाल किए गए चाकू और लाठी-डंडों को बरामद करने का भी प्रयास करेगी. जांच आगे बढ़ने के साथ मामले में और खुलासे होने की संभावना है.
युवाओं को नशे से दूर रहने की अपील: करनाल में बढ़ते अपराध को लेकर एसीपी रविंदर कुमार ने युवा पीढ़ी से नशे से दूर रहने की अपील की. उन्होंने कहा कि "नशा युवाओं को अपराध की दुनिया की ओर धकेलने वाले प्रमुख कारणों में से एक बनता जा रहा है. ऐसे में युवाओं को गलत संगत और नशे से बचना चाहिए. साथ ही अभिभावकों को भी अपने बच्चों की गतिविधियों पर नजर रखनी चाहिए और उन्हें सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए."