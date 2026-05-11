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युवक को पिता की पुलिस वर्दी का रौब दिखाना पड़ा भारी, वाहन किया सीज

युवक टोल टैक्स और पार्किंग से बचने के लिए अपने पिता की वर्दी का रौब दिखाता था. जिसके बाद पुलिस ने सख्त एक्शन लिया.

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पिता की पुलिस वर्दी का रौब दिखाना था युवक (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 11, 2026 at 10:19 AM IST

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मसूरी: मसूरी पुलिस ने एक ऐसे युवक को गिरफ्तार किया, जो अपने पिता की पुलिस वर्दी और पी-कैप का इस्तेमाल कर टोल टैक्स और पार्किंग में फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था. युवक नशे की हालत में वाहन चलाता भी मिला, जिसके बाद पुलिस ने वाहन सीज कर विधिक कार्रवाई की. वहीं पुलिस ऑपरेशन प्रहार के तहत लगातार कार्रवाई कर रही है.

मसूरी कोतवाल देवेंद्र चौहान ने बताया कि मसूरी पुलिस द्वारा यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था. इसी दौरान लाइब्रेरी चौक पर एक वैगनआर कार संख्या यूपी-15-डीजेड-2906 आती दिखाई दी. पुलिस को कार के डैशबोर्ड पर रखी उत्तर प्रदेश पुलिस की पी-कैप और पीछे टंगी उपनिरीक्षक की वर्दी देखकर संदेह हुआ. पुलिस ने वाहन रोककर जांच की तो चालक की पहचान विनय सिंह निवासी मेरठ, उत्तर प्रदेश के रूप में हुई. जांच में वह नशे की हालत में वाहन चलाता पाया गया. कार में उसके तीन अन्य साथी भी मौजूद थे. पूछताछ में युवक ने बताया कि उसके पिता उत्तर प्रदेश पुलिस में उपनिरीक्षक हैं और टोल टैक्स, पार्किंग तथा अन्य जगहों पर पुलिसकर्मी होने का फायदा लेने के उद्देश्य से वह अपने साथ पुलिस वर्दी और पी-कैप लेकर चल रहा था.

युवक ने पुलिस से माफी भी मांगी, लेकिन नियमों के उल्लंघन और शराब पीकर वाहन चलाने के मामले में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर वाहन सीज कर दिया.अभियान के दौरान पुलिस ने ब्लैक फिल्म लगी गाड़ियों के खिलाफ भी कार्रवाई की और मौके पर फिल्म उतरवाई. वहीं सड़क किनारे अवैध रूप से खड़े वाहनों के चालान किए गए तथा वाहन चालकों को निर्धारित पार्किंग स्थलों का उपयोग करने के निर्देश दिए गए. पुलिस अधिकारियों ने कहा कि सड़क किनारे खड़े वाहन यातायात बाधित करने के साथ दुर्घटनाओं का कारण भी बनते हैं.

चारधाम यात्रा और पर्यटन सीजन को देखते हुए नियम तोड़ने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रहेगी. मसूरी पुलिस द्वारा अभियान के दौरान कुल 98 चालान किए गए. इनमें 67 चालान नो पार्किंग के तहत न्यायालय भेजे गए. ब्लैक फिल्म के एक चालान में 500 रुपये जुर्माना वसूला गया, जबकि खतरनाक ढंग से वाहन चलाने पर पांच चालानों में कुल 5000 रुपये का जुर्माना किया गया. इसके अलावा एक कार को ड्रिंक एंड ड्राइव में सीज किया गया, तीन दोपहिया वाहन भी सीज किए गए तथा यातायात नियमों के उल्लंघन पर 21 चालानों में 12,500 रुपये का जुर्माना वसूला गया. पुलिस ने आमजन और पर्यटकों से यातायात नियमों का पालन करने और अपने वाहन निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही खड़े करने की अपील की है.

मसूरी में पर्यटन सीजन शुरू होते ही जाम बना मुसीबत: मसूरी में पर्यटन सीजन शुरू होते ही यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमराने लगी है. पहाड़ों की रानी मसूरी में हर दिन लंबा जाम लग रहा है, जिससे स्थानीय लोगों, पर्यटकों और व्यापारियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. खासतौर पर गांधी चौक, स्प्रिंग रोड और मोतीलाल नेहरू मार्ग क्षेत्र में सड़क किनारे खड़े वाहन लोगों के लिए बड़ी समस्या बन चुके हैं.

रामनगर में हूटर बजाना पड़ा भारी: रामनगर में नियमों की अनदेखी कर सड़कों पर अवैध हूटर बजाना एक वाहन चालक को भारी पड़ गया. शिव सेना का स्टीकर लगी एक कार में अवैध तरीके से हूटर का इस्तेमाल किए जाने पर रामनगर पुलिस ने देर रात सख्त कार्रवाई करते हुए वाहन का चालान कर दिया. पुलिस की इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में कानून व्यवस्था और यातायात नियमों को लेकर चर्चा तेज हो गई है.

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