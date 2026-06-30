ETV Bharat / state

बिरयानी की 'मुफ्तखोरी' पड़ी भारी: डायल-112 के दो पुलिसकर्मी सस्पेंड, होमगार्ड पर भी गिरी गाज

यूपी-112 के दो पुलिसकर्मी निलंबित ( सौ. CCTV )