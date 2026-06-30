बिरयानी की 'मुफ्तखोरी' पड़ी भारी: डायल-112 के दो पुलिसकर्मी सस्पेंड, होमगार्ड पर भी गिरी गाज
मेडिकल जांच में पुलिसकर्मियों के अल्कोहल सेवन की भी हुई पुष्टि
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 30, 2026 at 5:16 PM IST
महराजगंज: घुघली थाना क्षेत्र में मुफ्त की बिरयानी खाने वाले यूपी-112 के पुलिसकर्मियों पर पुलिस अधीक्षक ने बड़ी कार्रवाई की है. वायरल वीडियो और जांच रिपोर्ट के आधार पर यूपी-112 के दो पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है, जबकि संबंधित होमगार्ड के खिलाफ कार्रवाई के लिए जिला कमांडेंट को रिपोर्ट भेजी गई है. कार्रवाई के बाद पुलिसकर्मियों को बिरयानी के पूरे पैसे भी चुकाने पड़े हैं.
दरअसल, घुघली थाना क्षेत्र के पुरैना खंडी चौरा स्थित होटल ताज में बिरयानी के भुगतान को लेकर डायल-112 के पुलिसकर्मियों और होटल संचालक के बीच हुए विवाद का मामला तूल पकड़ने के बाद पुलिस प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है. होटल संचालक का आरोप था कि यूपी-112 की पीआरवी (पुलिस रिस्पांस व्हीकल) पर तैनात पुलिसकर्मी तीन प्लेट बिरयानी पैक कराने के बाद भुगतान करने से आनाकानी करने लगे.
इस दौरान होटल संचालक ने पूरी घटना अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला चर्चा का विषय बन गया. होटल में लगे सीसीटीवी की फुटेज में भी पुलिसकर्मियों के आने की पुष्टि हुई थी. संचालक का कहना था कि इस तरह की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं.
वीडियो वायरल होने पर पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी के निर्देश पर जांच कराई गई. जांच में प्रथम दृष्टया यूपी-112 पीआरवी संख्या 8680 पर तैनात हेड कांस्टेबल संतोष कुमार पाण्डेय, कांस्टेबल अनिल कुमार यादव और होमगार्ड चालक मनोज कुमार द्वारा ड्यूटी के दौरान अनुचित आचरण एवं पुलिस आचरण नियमावली के विपरीत व्यवहार किए जाने की पुष्टि हुई. तीनों का चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया, जिसमें आंशिक रूप से अल्कोहल सेवन की पुष्टि हुई. इसके बाद दोनों पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर उनके विरुद्ध विभागीय जांच शुरू कर दी गई, जबकि संबंधित होमगार्ड के खिलाफ कार्रवाई के लिए जिला कमांडेंट होमगार्ड को रिपोर्ट भेजी गई है.
कार्रवाई के बाद चुकाए बिरयानी के पैसे
बताया जा रहा है कि कार्रवाई के बाद संबंधित पुलिसकर्मियों से होटल संचालक को बिरयानी के पूरे पैसे भी दिलाए गए हैं. हालांकि इससे पहले भुगतान को लेकर हुए विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो चुका था. पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी ने स्पष्ट कहा कि अनुशासनहीनता, अमर्यादित व्यवहार या कर्तव्य के प्रति लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ऐसे मामलों में नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी.
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