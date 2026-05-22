कानपुर में पुलिस कमिश्नर का बड़ा एक्शन; दो चौकी इंचार्ज लाइन हाजिर, सौंपी गई जांच रिपोर्ट
एसीपी पनकी मनोज कुमार ने बताया कि ने दोनों चौकी प्रभारियों को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 22, 2026 at 8:49 PM IST
कानपुर : जिले में जन शिकायतों की अनदेखी और लापरवाही बरतने पर पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने शुक्रवार को सख्त कार्रवाई की है. एसीपी पनकी की जांच रिपोर्ट में दोषी पाए जाने के बाद रैकैपुर चौकी इंचार्ज और रतनपुर चौकी प्रभारी को लाइन हाजिर किया गया है.
सहायक पुलिस आयुक्त (स्टॉफ ऑफिसर) अमरनाथ यादव ने बताया कि 22 मई को पुलिस आयुक्त के जनसुनवाई के समय एक महिला जो कांशीराम कॉलोनी, पनकी की रहने वाली है, उसके द्वारा बताया गया कि उसको करोड़ों रुपये के लेन-देन के संबंध में आयकर का नोटिस प्राप्त हुआ है.
दिनांक 22 मई 2026 को पुलिस आयुक्त महोदय की जनसुनवाई के दौरान कांशीराम कॉलोनी निवासी अर्चना मिश्रा नामक महिला द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। महिला द्वारा बताया गया कि वह ई-रिक्शा चलाकर अपना जीवनयापन करती है तथा उसे करोड़ों रुपये के लेनदेन से संबंधित आयकर विभाग का नोटिस… pic.twitter.com/l8GIRELLmp— POLICE COMMISSIONERATE KANPUR NAGAR (@kanpurnagarpol) May 22, 2026
उन्होंने बताया कि महिला ने पनकी थाने के रतनपुर चौकी पर इस संबंध में एक सूचना दी थी. उसने बताया था कि आयकर का नोटिस प्राप्त हुआ है, उसमें उसी के क्षेत्र के रहने वाले दो व्यक्तियों ने बैंक में ले जाकर उसके संपूर्ण प्रपत्र को प्राप्त कर लिया था. आरोप है कि दोनों ने एक लाख रुपये का लोन दिलाने को कहा था. आरोप था कि इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं की गई.
उन्होंने बताया कि इस संबंध में कार्रवाई न करने को लेकर तत्काल प्रभाव से चौकी इंचार्ज रतनपुर आशुतोष दीक्षित को लाइन हाजिर कर दिया गया है. इस प्रकरण में अभियोग पंजीकृत करके पूर्ण रूप से विवेचना करके और संपूर्ण कार्रवाई करने के निर्देश जारी किये गये हैं.
डीसीपी पश्चिम एस.एम. कासिम आब्दी ने बताया कि एसीपी पनकी की जांच रिपोर्ट में दोनों अधिकारियों की लापरवाही उजागर होने के बाद, पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर दोनों को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया गया है.
एसीपी पनकी मनोज कुमार ने बताया कि जांच रिपोर्ट में दोनों चौकी प्रभारियों की कार्यशैली और शिकायतों को लेकर लापरवाही सामने आई है. जिसकी जांच रिपोर्ट पुलिस कमिश्नर को सौंपी गई थी. कमिश्नर के निर्देश पर डीसीपी वेस्ट ने दोनों चौकी प्रभारियों को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया है.
यह भी पढ़ें : नीट यूजी 2026 विवाद: कानपुर के काकादेव में ABVP और पुलिस के बीच भिड़ंत, दो दरोगा लाइन हाजिर