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जमशेदपुर एसएसपी और सरायकेला एसपी पर कार्रवाई के बाद पुलिस महकमे में खलबली! पहले भी लापरवाह अफसरों पर गिरी है गाज

झारखंड में दो आईपीएस अफसरों पर कार्रवाई से पुलिस महकमे में हड़कंप है. पहले भी कई अफसरों पर गाज गिरी है. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.

Action against Jamshedpur SSP
झारखंड पुलिस. (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 1, 2026 at 4:25 PM IST

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रांचीः जमशेदपुर एसएसपी और सरायकेला एसपी को तत्काल प्रभाव से हटाने का सीएम हेमंत का आदेश फिलहाल झारखंड में सबसे ज्यादा चर्चा में है. झारखंड में यह पहली बार हुआ है जब सीएम ने खुद सोशल मीडिया के जरिये दो जिलों के पुलिस प्रमुखों को हटाने की जानकारी दी. झारखंड में आईपीएस और आईएएस अफसरों की एक लंबी फेहरिस्त है, जिन्हें अनुशासनहीनता के आरोप में तत्काल प्रभाव से हटाया गया था. लेकिन जमशेदपुर और सरायकेला अब तक का सबसे अनूठा मामला निकला.

क्यों सीएम को उठाना पड़ा कठोर कदम

जमशेदपुर के एक बार में हुई मारपीट के बाद पुलिस के सामने करणी सेना से जुड़े हिमांशु सिंह की हत्या ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को भी बेचैन कर दिया. वहीं सरायकेला में भी कानून व्यवस्था को अपराधी चुनौती दे रहे थे. यही वजह है कि हेमंत सोरेन ने एक ऐसा निर्णय लिया जो झारखंड के अफसरों के लिए एक बड़ी चेतावनी दे गया. यह पहली बार हुआ जब सीएम ने दो जिलों के पुलिस प्रमुखों को हटाने की जानकारी खुद दी और एक कड़ा संदेश दिया.

जमशेदपुर एसएसपी पीयूष पांडे और सरायकेला एसपी निधि द्विवेदी को उनके पद से हटाने की जानकारी खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया हैंडल पर दी . मुख्यमंत्री ने लिखा कि पूर्वी सिंहभूम के वरीय पुलिस अधीक्षक एवं सरायकेला-खरसावां के पुलिस अधीक्षक को विधि-व्यवस्था बनाए रखने में विफलता तथा आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने में लापरवाही के कारण तत्काल प्रभाव से उनके पदों से हटाकर पुलिस मुख्यालय से संबद्ध करने का निर्णय मैंने लिया है. सीएम ने स्पष्ट किया कि जनता की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई होगी. किसी भी स्तर पर लापरवाही या जवाबदेही से बचने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

पुलिस और प्रशासनिक महकमा में मची खलबली

सीएम के इस कठोर निर्णय के बाद जिलों के एसपी और डीसी के बीच खलबली मची हुई है. सभी अपने-अपने जिलों में क्राइम कंट्रोल को लेकर गंभीर हो चले हैं. पब्लिक के बीच पुलिस की पहुंच बढ़ाने की कवायद तेज कर दी गई है. सभी इस चिंता में हैं कि कहीं अगला नंबर उनका ही न हो.

पहले भी गिर चुकी है कई अफसरों पर गाज

कानून-व्यवस्था को लेकर यह पहली बार नहीं है कि झारखंड में इस तरह का निर्णय लिया गया हो. इससे पूर्व भी आईपीएस और आईएएस अफसरों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्हें हटाया गया है. साल 2017 में सरायकेला के एसपी राकेश बंसल और डीसी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया था. अल्पसंख्यक समुदाय के चार लोगों की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी. स्थानीय लोग लगातार एसपी और डीसी को बुलाते रहे, लेकिन वह समय पर नहीं पहुंचे. जिसके बाद सरकार के द्वारा यह कार्रवाई की गई.

वहीं 2018 में सरायकेला में ही तत्कालीन डीसी और एसपी को जिले से हटा दिया गया था. उस समय रघुवर दास झारखंड के मुख्यमंत्री थे. भीड़ के द्वारा सीएम के कार्यक्रम में पथराव किया गया था. इसके बाद पुलिस मुख्यालय की रिपोर्ट पर एसपी संजीव कुमार और डीसी के. श्रीनिवासन को तत्काल प्रभाव से जिले से हटा दिया गया था. झारखंड के देवघर में भगदड़ के बाद एसपी मुर्गन को भी तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया था.

आईपीएस अनुराग गुप्ता को 2016 के राज्यसभा चुनाव के दौरान पद के दुरुपयोग के आरोपों को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर फरवरी 2020 में तत्कालीन एडीजी (सीआईडी) अनुराग गुप्ता को निलंबित कर दिया गया था. साल 2024 में रामगढ़ के तत्कालीन एसपी को एक एएसआई की आत्महत्या के बाद जिले से तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया था.

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