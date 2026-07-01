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जमशेदपुर एसएसपी और सरायकेला एसपी पर कार्रवाई के बाद पुलिस महकमे में खलबली! पहले भी लापरवाह अफसरों पर गिरी है गाज

रांचीः जमशेदपुर एसएसपी और सरायकेला एसपी को तत्काल प्रभाव से हटाने का सीएम हेमंत का आदेश फिलहाल झारखंड में सबसे ज्यादा चर्चा में है. झारखंड में यह पहली बार हुआ है जब सीएम ने खुद सोशल मीडिया के जरिये दो जिलों के पुलिस प्रमुखों को हटाने की जानकारी दी. झारखंड में आईपीएस और आईएएस अफसरों की एक लंबी फेहरिस्त है, जिन्हें अनुशासनहीनता के आरोप में तत्काल प्रभाव से हटाया गया था. लेकिन जमशेदपुर और सरायकेला अब तक का सबसे अनूठा मामला निकला.

क्यों सीएम को उठाना पड़ा कठोर कदम

जमशेदपुर के एक बार में हुई मारपीट के बाद पुलिस के सामने करणी सेना से जुड़े हिमांशु सिंह की हत्या ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को भी बेचैन कर दिया. वहीं सरायकेला में भी कानून व्यवस्था को अपराधी चुनौती दे रहे थे. यही वजह है कि हेमंत सोरेन ने एक ऐसा निर्णय लिया जो झारखंड के अफसरों के लिए एक बड़ी चेतावनी दे गया. यह पहली बार हुआ जब सीएम ने दो जिलों के पुलिस प्रमुखों को हटाने की जानकारी खुद दी और एक कड़ा संदेश दिया.

जमशेदपुर एसएसपी पीयूष पांडे और सरायकेला एसपी निधि द्विवेदी को उनके पद से हटाने की जानकारी खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया हैंडल पर दी . मुख्यमंत्री ने लिखा कि पूर्वी सिंहभूम के वरीय पुलिस अधीक्षक एवं सरायकेला-खरसावां के पुलिस अधीक्षक को विधि-व्यवस्था बनाए रखने में विफलता तथा आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने में लापरवाही के कारण तत्काल प्रभाव से उनके पदों से हटाकर पुलिस मुख्यालय से संबद्ध करने का निर्णय मैंने लिया है. सीएम ने स्पष्ट किया कि जनता की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई होगी. किसी भी स्तर पर लापरवाही या जवाबदेही से बचने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

पुलिस और प्रशासनिक महकमा में मची खलबली

सीएम के इस कठोर निर्णय के बाद जिलों के एसपी और डीसी के बीच खलबली मची हुई है. सभी अपने-अपने जिलों में क्राइम कंट्रोल को लेकर गंभीर हो चले हैं. पब्लिक के बीच पुलिस की पहुंच बढ़ाने की कवायद तेज कर दी गई है. सभी इस चिंता में हैं कि कहीं अगला नंबर उनका ही न हो.