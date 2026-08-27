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जालसाजी करने वाली दो कंपनियों पर एक्शन; सरकार की आवंटित जमीन बैंकों को गिरवी रख दी

कानपुर देहात: योगी सरकार ने जालसाजी-अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए कानपुर देहात में दो कंपनियों को आवंटित 944 हेक्टेयर जमीन का आवंटन रद्द कर उसे सरकार के पक्ष में दर्ज करने का अंतिम निर्देश जारी कर दिया है. वर्ष 2011 में थर्मल पावर प्लांट लगाने के नाम पर मैसर्स लैन्को अनपरा पावर लिमिटेड और मैसर्स हिमावत पावर प्राइवेट लिमिटेड को भोगनीपुर तहसील में जमीनें आवंटित की गई थीं.

कंपनियों ने 15 साल बाद भी मौके पर कोई काम शुरू नहीं किया और बिना इजाजत जमीनों को बैंकों में गिरवी रख दिया. इसके बाद जिलाधिकारी कपिल कुमार सिंह के निर्देश पर खतौनी से दोनों कंपनियों का नाम खारिज करने और जमीन को उत्तर प्रदेश सरकार और ऊर्जा विभाग के नाम दर्ज की जाए.

यह मामला 28 जून 2011 का है. जब ऊर्जा विभाग और दोनों कंपनियों के बीच एग्रीमेंट हुआ था. मैसर्स लैन्को अनपरा पावर लिमिटेड को भोगनीपुर तहसील के ग्राम कृपालपुर, चपरघटा, रसूलपुर भुरंडा और भरतौली में 90.3260 हेक्टेयर पट्टा भूमि और 285.0524 हेक्टेयर अधिगृहित निजी भूमि मिलाकर कुल 375.378 हेक्टेयर जमीन दी गई थी.

वहीं, मैसर्स हिमावत पावर प्राइवेट लिमिटेड को ग्राम अमिलिया, सिहारी, कछगांव और चपरघटा में 217.813 हेक्टेयर पट्टा भूमि और 350.838 हेक्टेयर अधिग्रहीत निजी भूमि मिलाकर कुल 568.651 हेक्टेयर जमीन उपलब्ध कराई गई थी. धोखाधड़ी अनुबंध की शर्त के अनुसार, कंपनियों को जमीन का कब्जा मिलने के 3 साल के भीतर पावर प्रोजेक्ट का निर्माण पूरा करना था.

हालांकि, तीन साल से अधिक का लंबा समय बीत जाने के बाद भी कंपनियों ने पावर प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य आज तक शुरू ही नहीं किया. इस तरह दोनों ही कंपनियों ने एग्रीमेंट की पहली सबसे बड़ी शर्त का सीधा उल्लंघन किया. इसके बाद जांच में धोखाधड़ी की दूसरी बड़ी बात सामने आई.

एग्रीमेंट की शर्त में साफ लिखा था कि कंपनियां राज्य सरकार की अनुमति के बिना जमीन को किसी को बेच नहीं सकतीं, न ही लीज पर दे सकती हैं और न ही गिरवी रख सकती हैं. इसके बावजूद मैसर्स हिमावत पावर ने बिना किसी अनुमति के जमीन को IDBI बैंक में बंधक रख दिया. वहीं, मैसर्स लैन्को अनपरा पावर ने भी सरकार को बिना बताए जमीन को केनरा बैंक और पंजाब नेशनल बैंक में गिरवी रख दिया.