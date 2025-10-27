ETV Bharat / state

शासकीय कामों में नहीं ली रुचि तो हुआ एक्शन, इन सचिवालय कर्मियों का हुआ सरेंडर

विभाग का मानना है कि यह अधिकारी अपने दायित्व को लेकर गंभीरता नहीं बरत रहे थे. सचिवालय सेवा के इन तीन अधिकारियों में वित्त अनुभाग चार और 10 की जिम्मेदारी देख रहे अनुसचिव शामिल है. इसके अलावा वित्त अनुभाग चार के अनुभाग अधिकारी को भी समर्पित कर दिया गया है.

शासकीय कामों में शिथिलता बरतना सचिवालय के तीन अधिकारियों पर भारी पड़ा है. वित्त विभाग ने ऐसे तीन अधिकारियों को सचिवालय प्रशासन विभाग में समर्पित करने का फैसला किया है और इसको लेकर बाकायदा वित्त सचिव ने आदेश भी जारी कर दिए हैं.

देहरादून : उत्तराखंड सचिवालय में बेहद महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के बावजूद दायित्वों का निर्वहन नहीं करने वाले अधिकारियों पर एक्शन लिया गया है. वित्त विभाग के अंतर्गत ऐसे तीन सचिवालय सेवा के अधिकारियों को सचिवालय प्रशासन विभाग में सरेंडर करने के आदेश जारी किए गए हैं. खास बात ये है कि जिन अनुभागों की संबंधित अधिकारी जिम्मेदारी संभाल रहे थे, उनमें मंत्रिमंडल से जुड़े प्रकरणों के अलावा नीतिगत विषयों से जुड़े काम किए जाते हैं.

यही नहीं वित्त अनुभाग 10 के अनुभाग अधिकारी को भी सरेंडर किया गया है. इस तरह इन तीनों ही अधिकारियों को अब इनकी जिम्मेदारी से हटाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं. सचिवालय सेवा के इन तीनों ही अधिकारियों पर पदीय दायित्वों का निर्वहन नहीं किए जाने, शासकीय कार्यों में अपेक्षा अनुसार रुचि न लिए जाने, शासकीय कामों में शिथिलता/लापरवाही बढ़ते जाने और उत्पादकता वित्त विभाग के अनुरूप न होने के चलते इन्हें हटाने का फैसला लिया गया है.

दरअसल वित्त विभाग शासन में विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यों को संपादित करता है. खासकर जिन अनुभागों और जिम्मेदारियो में इन अधिकारियों की तैनाती की गई थी, उनमें विभिन्न विभागों की वित्तीय स्वीकृति, मंत्रिमंडल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रकरण और नीतिगत प्रकरणों से जुड़े काम होते हैं.

अनुभाग 10 में पेंशन, महंगाई भत्ता और बोनस से संबंधित महत्वपूर्ण काम किए जाते हैं, जिसके लिए कार्य कुशलता और समयबद्धता बेहद जरूरी होती है, लेकिन इन अधिकारियों द्वारा ऐसा नहीं किया जा रहा था. इसी को देखते हुए यह कदम उठाया गया हैय इससे पहले भी उत्तराखंड सचिवालय में विभागीय अनुशासन और कार्य कुशलता में कमी को देखते हुए इस तरह के कदम उठाए जाते रहे हैं और इस बार वित्त विभाग ने इस पर गंभीरता बरतते हुए तीन अधिकारियों को सचिवालय प्रशासन विभाग को वापस भेजने का निर्णय लिया है.

पढ़ें---