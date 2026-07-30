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फिरोजाबाद: मनमानी करने वाले 8 दुकानदारों पर एक्शन; 3 के लाइसेंस निलंबित, 5 को नोटिस, खाद न मिलने पर किसान यहां करें शिकायत

फिरोजाबाद : जनपद में खाद वितरण में मनमानी करने वालों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया है. जिला कृषि अधिकारी ने 5 विक्रेताओं को नोटिस जारी किया है और 3 दुकानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं. साथ ही सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि किसी भी प्रकार का लापरवाही पाए जाने पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

जिला कृषि अधिकारी सुमित कुमार चौहान ने बताया कि उर्वरकों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रताप खाद भंडार काठफोरी और श्री राधा कृष्ण खाद बीज भंडार सिरसागंज से उर्वरकों के सैंपल लिए गए हैं. वहीं, रेट स्टॉक बोर्ड न लगाने पर कृषक सेवा केंद्र कठफोरी, प्रशांत ट्रेडर्स सराय मुरलीधर, राधा कृष्णा बीज-खाद भंडार सिरसागंज, करिश्मा खाद भंडार सिरसागंज, आरऐस खाद भंडार काठफोरी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है.

इसके अलावा प्रताप खाद भंडार काठफोरी पर बिना पॉस मशीन से खाद बेची जा रही थी. इसी तरह प्रबल खाद भंडार सिरसागंज पर स्टॉक दूसरी दुकान में रखवाया गया था. इसलिए इन दुकानों के उर्वरक लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए गए हैं. इधर बघेल खाद बीज भंडार काठफोरी में जांच टीम को देखकर दुकान बंद कर दी गई, जिसके कारण निरीक्षण नहीं किया जा सका. इसलिए दुकान के लाइसेंस को अग्रिम आदेश तक निलंबित किया गया है.

जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि जनपद में उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता है. विक्रताओं को किसानों को यूरिया एवं DAP के वैकल्पिक उर्वरकों के बारे में जागरूक करने के लिए कहा गया है. विक्रेताओं को रेट बोर्ड, स्टॉक बोर्ड, स्टॉक विक्री पंजिका अपडेट रखने को कहा गया है.

सख्त कार्रवाई की चेतावनी

जिला कृषि अधिकारी ने चेतावनी देते हुए कहा है कि किसी भी प्रकार की कालाबाजारी, जमाखोरी, टैगिंग, ओवररेटिंग समेत कोई भी अनियमितता पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन उर्वरक और बीज विक्रेताओं पर सतत निगरानी रख रहा है.