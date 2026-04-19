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तहसीलदार राखी शर्मा पर कार्रवाई; राजस्व परिषद लखनऊ से की गईं संबंद्ध, DM पर लगाए थे गंभीर आरोप

फिरोजाबाद : जिले में टूंडला की तहसीलदार राखी शर्मा पर शासन ने एक्शन लिया है. उन्हें तत्काल प्रभाव से लखनऊ स्थित राजस्व परिषद मुख्यालय से संबद्ध कर दिया गया है. यह जानकारी सूचना विभाग द्वारा साझा की गई है.





क्या है पूरा मामला? : टूंडला तहसील की तहसीलदार राखी शर्मा ने जिलाधिकारी रमेश रंजन पर गंभीर आरोप लगाए थे. तहसीलदार राखी शर्मा का आरोप है कि जिलाधिकारी रमेश रंजन, उनके ओएसडी समेत चार सहयोगियों ने भ्रष्टाचार के मामले की एक जांच रिपोर्ट को गलत ढंग से पेश करने का दबाव डाला. उनका आरोप था कि ऐसा नहीं किया तो मेरा उत्पीड़न शुरू कर दिया.

तहसीलदार राखी शर्मा ने आरोप लगाया था कि भ्रष्टाचार में साथ न देने पर जिलाधिकारी द्वारा उनका उत्पीड़न 9 महीने से किया जा रहा है. उनका आरोप है कि भ्रष्टाचार से जुड़ी जांच मुझे मिली थी, जिसमें जिलाधिकारी के ओएसडी और अन्य कर्मियों द्वारा फेवर में रिपोर्ट देने का दबाव डाला गया. ऐसा न करने पर बगैर स्पष्टीकरण मांगे मेरा वेतन रोक दिया गया.



