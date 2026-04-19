तहसीलदार राखी शर्मा पर कार्रवाई; राजस्व परिषद लखनऊ से की गईं संबंद्ध, DM पर लगाए थे गंभीर आरोप
टूंडला तहसील की तहसीलदार राखी शर्मा ने जिलाधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए थे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 19, 2026 at 4:16 PM IST
फिरोजाबाद : जिले में टूंडला की तहसीलदार राखी शर्मा पर शासन ने एक्शन लिया है. उन्हें तत्काल प्रभाव से लखनऊ स्थित राजस्व परिषद मुख्यालय से संबद्ध कर दिया गया है. यह जानकारी सूचना विभाग द्वारा साझा की गई है.
क्या है पूरा मामला? : टूंडला तहसील की तहसीलदार राखी शर्मा ने जिलाधिकारी रमेश रंजन पर गंभीर आरोप लगाए थे. तहसीलदार राखी शर्मा का आरोप है कि जिलाधिकारी रमेश रंजन, उनके ओएसडी समेत चार सहयोगियों ने भ्रष्टाचार के मामले की एक जांच रिपोर्ट को गलत ढंग से पेश करने का दबाव डाला. उनका आरोप था कि ऐसा नहीं किया तो मेरा उत्पीड़न शुरू कर दिया.
तहसीलदार राखी शर्मा ने आरोप लगाया था कि भ्रष्टाचार में साथ न देने पर जिलाधिकारी द्वारा उनका उत्पीड़न 9 महीने से किया जा रहा है. उनका आरोप है कि भ्रष्टाचार से जुड़ी जांच मुझे मिली थी, जिसमें जिलाधिकारी के ओएसडी और अन्य कर्मियों द्वारा फेवर में रिपोर्ट देने का दबाव डाला गया. ऐसा न करने पर बगैर स्पष्टीकरण मांगे मेरा वेतन रोक दिया गया.
राखी शर्मा का आरोप था कि उन्हें एडवर्स एंट्री भी दी गई. जिलाधिकारी के ओएसडी की तरफ से एक आईफोन की डिमांड की गयी. मैंने फोन दे भी दिया, जिसका प्रयोग डीएम कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि कोर्ट के आदेश पर रात में ट्रेज़री खुलवाने के बाद मुझे वेतन तो दिया गया, लेकिन मेरा उत्पीड़न जारी रखा गया. मेरे खिलाफ कई जांचें शुरू करा दी गयी हैं.
राखी शर्मा ने मांग की थी कि फिरोजाबाद के जिलाधिकारी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए. जिसके बाद राखी शर्मा को उनके पद से हटाकर मुख्यालय से संबद्ध कर दिया गया है और पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच बैठा दी है.
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