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नैनीताल में होमस्टे पर सख्ती, मानकों के उल्लंघन पर 52 के पंजीकरण रद्द

मानकों का उल्लंघन पाए जाने पर नैनीताल में कई होमस्टे पर कार्रवाई की गई है. साथ ही पंजीकरण रद्द की कार्रवाई की गई है.

Nainital Homestay Action
नैनीताल में होमस्टे पर कार्रवाई (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 2, 2026 at 12:18 PM IST

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नैनीताल: पर्यटन सीजन शुरू होते ही नैनीताल में पर्यटन विभाग में जिले में चल रहे अवैध और नियम विरुद्ध होमस्टे पर कार्रवाई शुरू कर दी है. जिला पर्यटन अधिकारी अतुल भंडारी ने बताया बीते दो दिनों में अब तक पर्यटकों को सुरक्षित और बेहतर ठहराव उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पर्यटन विभाग लगातार निरीक्षण अभियान चलाए हुए है. नैनीताल के विभिन्न क्षेत्रों में होमस्टे का सत्यापन किया गया. जांच के दौरान कहीं पंजीकरण अधूरा पाया गया तो कहीं नियमों की अनदेखी सामने आई. अब तक नियमों का उल्लंघन करने पर 52 होमस्टे के पंजीकरण रद्द किए जा चुके हैं.

इसके अलावा बिना पंजीकरण संचालित हो रहे चार होमस्टे पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. जिला पर्यटन अधिकारी ने कहा कि होमस्टे योजना का उद्देश्य केवल कमरे किराए पर देना नहीं बल्कि पर्यटकों को क्षेत्रीय संस्कृति, पारिवारिक वातावरण का अनुभव कराना है. इसके लिए संचालक का उसी परिसर में निवास करना अनिवार्य है. बिना होमस्टे संचालक के संचालित हो रहे होमस्टे योजना की मूल भावना के विपरीत हैं. जिला पर्यटन अधिकारी ने नियमों के विपरीत होमस्टे संचालित होंगे तो आने वाले दिनों में और कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

बताते चलें कि पर्यटन सीजन के दौरान शहर में पर्यटकों से होने वाली लूट खसोट और पर्यटकों की जान के साथ खिलवाड़ समेत राजस्व पर होमस्टे संचालकों द्वारा नुकसान पहुंचाया जा रहा है. पर्यटन विभाग ने अवैध कारोबारी पर शिकंजा करना शुरू कर दिया है. जिला पर्यटन अधिकारी अतुल भंडारी ने बताया कि जिलेभर में कई अवैध होमस्टे संचालक हैं, जो सरकार द्वारा दी जा रही छूट का फायदा ले रहे हैं. लेकिन सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, जिसको देखते हुए कार्रवाई की जा रही है. इतना ही नहीं इन अवैध होमस्टे में पर्यटकों के साथ कई बार दुर्व्यवहार की घटना भी देखने को मिलती है. जिससे पर्यटन प्रदेश की छवि खराब होती है. इसको देखते हुए अवैध और नियम विरुद्ध तरीके से संचालित हो रहे होटल संचालकों पर कार्रवाई का प्लान बनाया है. उनका कहना है कि अभियान आगे भी जारी रहेगा.

बता दें कि पर्यटकों के ठहरने के लिए नैनीताल और आसपास के क्षेत्रों में बड़ी संख्या में होमस्टे संचालित हो रहे हैं. नियमों की अनदेखी करने वाले होमस्टे संचालकों पर पर्यटन विभाग ने सख्त रुख अपनाया है.

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