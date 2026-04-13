ETV Bharat / state

ईटीवी भारत की खबर का असर: अवैध बालू डंप करने के मामले में एजेंसी पर FIR दर्ज, 5500 सीएफटी बालू जब्त

लातेहार: जिले के रांकीकला गांव में औरंगा नदी के किनारे अवैध रूप से भारी मात्रा में बालू संग्रहण किए जाने की खबर ईटीवी भारत द्वारा प्रकाशित की गई थी 'लातेहार में नियम के विरुद्ध बालू का स्टॉक, औरंगा नदी में पुल के अस्तित्व पर मंडराने लगा खतरा'. जिस पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. रविवार को बरवाडीह अंचल अधिकारी लवकेश सिंह ने स्थल पर पहुंच कर मामले की छानबीन की और नदी के दूसरे किनारे पर डंप किए गए लगभग 5500 सीएफटी बालू को जब्त कर लिया.

इसके अलावा लगभग 210 टन पत्थर भी जब्त किया गया है. इस मामले में संबंधित एजेंसी के खिलाफ अंचलाधिकारी ने थाना में प्राथमिकी भी दर्ज करवा दी है. इतना ही नहीं मनिका अंचल अधिकारी के द्वारा भी मामले की छानबीन की गई है और डंप किए गए बालू को लेकर एजेंसी से स्पष्टीकरण मांगा गया है.

खबर प्रकाशित के बाद अंचल अधिकारी ने किया निरीक्षण

दरअसल, लातेहार जिले के मनिका और बरवाडीह प्रखंड के सीमा पर स्थित औरंगा नदी के दोनों तट पर भारी मात्रा में अवैध रूप से बालू संग्रहण किया जाने की खबर ईटीवी भारत पर शनिवार को प्रमुखता के साथ प्रकाशित की गई थी. इस खबर पर संज्ञान लेते हुए बरवाडीह अंचल अधिकारी लवकेश सिंह पूरी टीम के साथ स्थल का निरीक्षण किए थे. हालांकि उस दौरान भी सिंचाई परियोजना का कार्य कर रहे एजेंसी के कर्मियों के द्वारा किसी प्रकार की कोई कागजात नहीं दिखाई जा सकी.

अंचल अधिकारी ने रविवार को कागज जमा करने का निर्देश एजेंसी के कर्मियों को दिया था. रविवार को अंचल अधिकारी पुलिस की टीम के साथ योजना स्थल पर पहुंचे और डंप किए गए बालू और पत्थर के चालान की मांग की. लगभग 2 घंटे इंतजार के बाद भी कंपनी के कर्मियों द्वारा बालू और पत्थर से संबंधित किसी प्रकार की कोई कागजात प्रस्तुत नहीं की गई. इसके बाद अंचल अधिकारी ने मुखिया के उपस्थिति में बालू और पत्थर को जब्त करते हुए संबंधित एजेंसी के खिलाफ थाना में प्राथमिक की दर्ज करवाई है.

अवैध काम करने पर निश्चित तौर पर होगी कार्रवाई