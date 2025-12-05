सेना की वर्दी का कपड़ा और यूनिफॉर्म बेचने के खिलाफ कार्रवाई, दुकानदारों को किया पाबंद
जोधपुर में शुक्रवार को पुलिस और मिलिट्री इंटेलीजेंस की टीम ने पावटा स्थित दुकानों पर सेना की वर्दी बेचने पर कार्रवाई की.
Published : December 5, 2025 at 7:11 PM IST
जोधपुर: शहर में भारतीय सेना के कॉपीराइट कपड़े और इसकी बनी यूनिफॉर्म बनाकर खुले आम बेचने को लेकर शुक्रवार को पुलिस ने मिलिट्री इंटेलीजेंस के साथ मिलकर पावटा स्थित कई दुकानों पर छापेमारी की. इस दौरान बड़ी मात्रा में कपड़ा और यूनिफॉर्म सीज कर उन्हें बेचने के लिए पाबंद किया गया.
शुक्रवार शाम को महामंदिर थाना पुलिस और मिलिट्री इंटेलीजेंस की टीम ने पावटा स्थित ऐसी दुकानों पर पहुंची, जहां सेना की वर्दी का कपड़ा और सिली सिलाई वर्दियां बिकती हैं. इससे दुकान संचालकों में हड़कंप मच गया. थाने के हेड कांस्टेबल ने बताया कि भारतीय सेना की जो वर्दी है, इसका कपड़ा कॉपीराइट डिजाइन का है. इसे खुले में नहीं बेचा जा सकता. लेकिन दुकानदार यहां पर खुलेआम इसकी बिक्री कर रहे हैं. पड़ताल करने पर 120 मीटर कपड़ा और एक दर्जन सिली हुई वर्दियां मिली. जिन्हें बोरों में भर कर सील कर उन्हीं दुकान में रखवाया गया है. उन्हें भविष्य में इसे बेचने के लिए पाबंद किया गया है.
'वर्दी का हो सकता है दुरुपयोग': कार्रवाई के दौरान सेना की इंटेलीजेंस टीम के लोगों ने दुकानदारों को पाबंद किया कि वह सेना का कपड़ा खुले में प्रचारित कर नहीं बेचेंगे. फिलहाल जो कपड़ा बरामद हुआ, उसका बिल मांगा गया है. बिल उपलब्ध करवाने के बाद आगे की कार्रवाई होगी. सेना के लोगों का कहना है कि खुले में कोई भी व्यक्ति कपड़ा लेकर वर्दी बना इसका दुरुपयोग कर सकता है. इसलिए यह कार्रवाई पुलिस के साथ की गई है.
सुरक्षा की दृष्टि से जोधपुर है संवेदनशील क्षेत्र: पश्चिमी राजस्थान में जोधपुर सेना और एयरफोर्स का बड़ा सैन्य केंद्र है. इसके अलावा यहां बीएसएफ का भी मुख्यालय है. जो सुरक्षा की दृष्टि से काफी संवेदनशील माना जाता है. यहां पर सैन्य क्षेत्र के आसपास ऐसी कई दुकानें हैं जहां सेना से जुड़ी सामग्री बिकती है. जिसके दुरुपयोग होने की आशंका बनी रहती है. खास तौर पर यहां से खरीदे कपड़े की वर्दी बनाकर कहीं और भी उपयोग होने की आशंका के चलते इस तरह की कार्रवाई की जा रही है.