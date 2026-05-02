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देहरादून में पुलिसकर्मियों के लाठी भांजने से युवक बेहोश, SSP ने दरोगा और एसआई को किया लाइन हाजिर

पुलिसकर्मियों के लाठी भांजते से युवक बेहोश ( Photo-Local Resident )

देहरादून: देहरादून के थाना प्रेमनगर क्षेत्र के उत्तरांचल यूनिवर्सिटी में युवा फेस्ट कार्यक्रम के दौरान छात्रों के जमावड़े को हटाने को लेकर पहुंची पुलिस के साथ एक युवक ने बहसबाजी शुरू कर दी. पुलिस उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ी तो वह भागने लगा. पीछा करते हुए पुलिस ने उसे पकड़ लिया और जमकर लाठियां बरसाई, जिसके बाद युवक बेहोश हो गया. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल ने घटना का संज्ञान लिया. मामले में एक दरोगा और एसआई को लाइन हाजिर कर दिया. रविवार को उत्तरांचल यूनिवर्सिटी में गायक का कार्यक्रम होना है. हालांकि पुलिस ने बड़े आयोजन को लेकर संस्थान को अनुमति नहीं दी गई है. लेकिन कार्यक्रम को लेकर शुक्रवार से छात्रों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया. शुक्रवार को संस्थान के गेट पर बड़ी संख्या में छात्र जुटे हुए थे, जिसके चलते लंबा जाम लग गया. जाम को लेकर लगातार पुलिस को फोन आने शुरू हुए तो प्रेमनगर थाने से दो पुलिसकर्मी जब जाम खुलवाने पहुंचे तो उन्होंने छात्रों और अन्य युवकों को तत्काल अपने-अपने वाहन हटाने को कहा. इस दौरान एक युवक की पुलिसकर्मियों से बहस हो गई. पुलिस ने उसे समझाने का प्रयास किया और तत्काल वाहन वहां से हटाने को कहां, लेकिन युवक नहीं माना और पुलिसकर्मियों से बहस करने लगा.