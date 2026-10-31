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लखनऊ पुलिस में बड़ी कार्रवाई: 12 चौकी प्रभारी लाइन हाजिर!

लखनऊ: जनशिकायतों और आईजीआरएस संदर्भों के निस्तारण में लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों पर पुलिस कमिश्नर तरुण गाबा का सख्त हंटर चला है. शासन की मंशानुरूप पीड़ितों की समस्याओं के गुणवत्तापूर्ण व समयबद्ध समाधान में रुचि न लेने और शासकीय कार्यों में शिथिलता बरतने के आरोप में 12 चौकी प्रभारियों व उपनिरीक्षकों को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया गया है.

थाना-चौकी स्तर पर ही त्वरित समाधान के निर्देश: पुलिस आयुक्त द्वारा पूर्व में भी समस्त फील्ड अधिकारियों और विवेचकों को जनसुनवाई को सर्वोच्च प्राथमिकता देने और पीड़ितों से संवेदनशीलता से पेश आने के कड़े निर्देश दिए गए थे. नियमित समीक्षा के दौरान पाया गया कि संबंधित चौकी प्रभारियों और उपनिरीक्षकों द्वारा जनशिकायतों के निस्तारण में अपेक्षित तेजी नहीं लाई जा रही थी और मामलों को टालने की प्रवृत्ति बनी हुई थी.



​लापरवाही पर जीरो टॉलरेंस की नीति: ​पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ द्वारा जारी बयान में स्पष्ट किया गया है कि मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुरूप आम जनता को न्याय दिलाना और उनकी समस्याओं का समय से निपटारा करना पुलिस की पहली प्राथमिकता है. फरियादियों को अपने काम के लिए पुलिस मुख्यालय या उच्चाधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें, इसके लिए चौकी और थाना स्तर पर जवाबदेही तय की जा रही है. शासकीय दायित्वों के प्रति लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों पर आगे भी इसी तरह कठोर दंडात्मक कदम उठाए जाएंगे.



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