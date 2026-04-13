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डूंगरपुर में एक साथ 100 से ज्यादा वीडीओ पर कार्रवाई, 80 को नोटिस, 30 को चार्जशीट और 1 निलंबित, जानिए वजह...

डूंगरपुर: ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग ने जिले में ग्रामीण स्वच्छता व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए सख्त कदम उठाए. स्वच्छता कार्य में लापरवाही बरतने पर 80 ग्राम विकास अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए. वहीं 30 वीडीओ को चार्जशीट दी. साथ ही एक ग्राम विकास अधिकारी को निलंबित कर दिया. इससे पंचायतों में हड़कंप मच गया.

जिला परिषद के सीईओ हनुमान सिंह राठौड़ ने बताया कि गांवों में सड़क और नाली सफाई, सार्वजनिक स्थलों तथा सामुदायिक शौचालयों की नियमित सफाई सुनिश्चित करने के लिए लगातार अभियान चला रखा है. इसमें घर-घर कचरा संग्रहण और ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन शामिल है. राठौड़ ने बताया कि हर माह के पहले और तीसरे सप्ताह में मंगलवार और बुधवार को विशेष स्वच्छता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं. इसके तहत अलग-अलग दिन में 174 अधिकारियों की टीमों ने जिले की 353 पंचायतों का निरीक्षण किया. इसमें गांवों में मुख्य मार्ग, बाजार, बस स्टैंड, पर्यटक एवं ऐतिहासिक स्थलों की सफाई, लिगेसी वेस्ट हटाने, कचरा संग्रहण केंद्रों और सामुदायिक शौचालयों का निरीक्षण किया गया.