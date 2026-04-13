ETV Bharat / state

डूंगरपुर में एक साथ 100 से ज्यादा वीडीओ पर कार्रवाई, 80 को नोटिस, 30 को चार्जशीट और 1 निलंबित, जानिए वजह...

गांवों में सड़क व नाली सफाई, सार्वजनिक स्थलों तथा सामुदायिक शौचालयों की नियमित सफाई का अभियान चलाया तो पाई खामियां.

team inspecting toilets in the village.
गांव में शौचालयों का निरीक्षण करती टीम (ETV Bharat Dungarpur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 13, 2026 at 7:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

डूंगरपुर: ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग ने जिले में ग्रामीण स्वच्छता व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए सख्त कदम उठाए. स्वच्छता कार्य में लापरवाही बरतने पर 80 ग्राम विकास अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए. वहीं 30 वीडीओ को चार्जशीट दी. साथ ही एक ग्राम विकास अधिकारी को निलंबित कर दिया. इससे पंचायतों में हड़कंप मच गया.

जिला परिषद के सीईओ हनुमान सिंह राठौड़ ने बताया कि गांवों में सड़क और नाली सफाई, सार्वजनिक स्थलों तथा सामुदायिक शौचालयों की नियमित सफाई सुनिश्चित करने के लिए लगातार अभियान चला रखा है. इसमें घर-घर कचरा संग्रहण और ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन शामिल है. राठौड़ ने बताया कि हर माह के पहले और तीसरे सप्ताह में मंगलवार और बुधवार को विशेष स्वच्छता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं. इसके तहत अलग-अलग दिन में 174 अधिकारियों की टीमों ने जिले की 353 पंचायतों का निरीक्षण किया. इसमें गांवों में मुख्य मार्ग, बाजार, बस स्टैंड, पर्यटक एवं ऐतिहासिक स्थलों की सफाई, लिगेसी वेस्ट हटाने, कचरा संग्रहण केंद्रों और सामुदायिक शौचालयों का निरीक्षण किया गया.

अनिल पहाड़िया, एसीईओ, जिला परिषद डूंगरपुर (ETV Bharat Dungarpur)

पढ़ें: बगैर सूचना दिए बैठक से गैर हाजिर रहे 224 युवा कांग्रेस पदाधिकारियों को कारण बताओ नोटिस

110 पंचायतों में सफाई पर सवाल: एसीईओ अनिल पहाड़िया ने बताया कि निरीक्षण के दौरान कुल 110 पंचायतों में स्वच्छता व्यवस्था खराब पाई गई, जहां ग्राम विकास अधिकारियों की ओर से नियमित सफाई नहीं करवाना पाया गया. इस पर सीईओ ने 80 वीडियो को नोटिस, 30 को चार्जशीट एवं एक ग्राम विकास अधिकारी को निलंबित किया गया.

पढ़ें: नकली जमीन के नकली कागज: पुलिस ने फर्जी पट्टा बनाकर ऋण लेने वाले गिरोह को किया पकड़ा

TAGGED:

ACTION AGAINST VDO IN DUNGARPUR
1 VDO SUSPENDED IN DUNGARPUR
CHARGE SHEET FILED AGAINST 30 VDOS
SHOW CAUSE NOTICES TO 80 VDOS
ACTION TAKEN AGAINST 111 VDOS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.