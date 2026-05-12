नैनीताल में अवैध रूप से संचालित हो रहे होमस्टे पर प्रशासन की कार्रवाई, 169 संचालकों को होगा नोटिस जारी
नैनीताल के विभिन्न क्षेत्रों में होमस्टे पर औचक छापेमारी की गई. इस दौरान टीम को कई अनियमितताएं मिली हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : May 12, 2026 at 7:18 AM IST
नैनीताल: पर्यटकों की सुरक्षा को देखते हुए जिला प्रशासन ने पर्यटन सीजन से ठीक पहले बड़ा कदम उठाया है. नैनीताल समेत आसपास के प्रमुख पर्यटन स्थलों में अवैध रूप से संचालित हो रहे होमस्टे के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है. जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल के निर्देश पर जिलेभर में छापेमारी अभियान चलाया गया, जिसमें कई होमस्टे में अनियमितताएं पाई गईं. अभियान में 197 होमस्टे और गेस्ट हाउसों का निरीक्षण किया गया, जिनमें 169 में अनियमितताएं मिलीं. 44 होमस्टे बिना पंजीकरण संचालित पाए गए, जबकि कई मानकों के विपरीत चलते मिले.
एसडीएम नैनीताल नवाजिश खालिक ने बताया कि नैनीताल, भीमताल, रामगढ़, मुक्तेश्वर समेत विभिन्न पर्यटन स्थलों पर प्रशासनिक टीमें जांच कर रही हैं. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि कई होमस्टे संचालक स्वयं अपने होमस्टे में निवास नहीं कर रहे हैं, जबकि नियमों के अनुसार संचालक का वहां रहना अनिवार्य है. इसके अलावा अनेक होमस्टे में पार्किंग की उचित व्यवस्था नहीं मिली और शासन द्वारा जारी होमस्टे नियमावली का उल्लंघन भी पाया गया. प्रशासन द्वारा सभी मामलों की रिपोर्ट तैयार कर जिलाधिकारी को भेजी जा रही है, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
नैनीताल के एसडीएम नवाजिश खालिक ने बताया ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधि बढ़ाने जाने युवाओं को रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से होमस्टे योजना शुरू की गई थी. ताकि इसका फायदा स्थानीय लोगों को मिल सके मगर योजना का कुछ लोगों के द्वारा गलत प्रयोग करते हुए बिना अनुमति और सरकार द्वारा बनाए गए नियमों को दरकिनार करते हुए होमस्टे बनाए जा रहे हैं. जहां पर पर्यटकों की जान के साथ खिलवाड़ और उनके साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं सामने आती हैं. जिसको देखते हुए अब संचालकों पर शिकंजा कसा जा रहा है, ताकि किसी भी पर्यटक के साथ अभद्रता ना हो.
बता दें कि छापेमारी के दौरान प्रशासन की संयुक्त टीमों ने विभिन्न क्षेत्रों में कुल 197 होम स्टे और गेस्ट हाउसों का औचक निरीक्षण किया. जांच के दौरान 169 होम स्टे में गंभीर अनियमितताएं सामने आईं. इनमें 44 होम स्टे बिना पंजीकरण संचालित पाए गए, जबकि 125 होम स्टे वर्ष 2015 की होम स्टे नियमावली के निर्धारित मानकों के विपरीत चलते मिले. प्रशासन का कहना है कि उनका कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी. प्रशासन अब सभी 169 होमस्टे को नोटिस जारी कर जवाब तलब करेगा और संतोषजनक उत्तर न मिलने पर लाइसेंस निरस्तीकरण समेत कड़ी कार्रवाई करेगा.
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