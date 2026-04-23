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कन्हर नदी का प्रवाह रोककर सिंचाई करने पर एक्शन, संयुक्त टीम ने नदी किनारे घाटों की जांच की, कई मोटर पंप जब्त

तहसीलदार, नगर पालिका, पुलिस, जल संसाधन विभाग पंचायत विभाग और विद्युत विभाग की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की. टीम पुरानडीह, केरवाशीला, भवरमाल, नगरा, चंद्रनगर सहित कन्हर नदी किनारे स्थित अन्य गांवों में पहुंची. मौके पर जांच कर नदी के प्रवाह को खोला जा रहा है ताकि जल संकट की समस्या और पेयजल की किल्लत से थोड़ी राहत हो सके.

बलरामपुर: रामानुजगंज की जीवनदायिनी कन्हर नदी में जगह जगह नदी के प्रवाह को रोकने और सिंचाई करने का मामला सामने आया है. गर्मी के मौसम में पहले ही जल संकट गहरा रहा है. ऐसे में पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने नदी किनारे के गांवों का जायजा लेकर कार्रवाई की है.

संयुक्त टीम ने नदी किनारे घाटों की जांच की, कई मोटर पंप जब्त (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

नदी से मोटर पंप हटाए गए

रामानुजगंज में अप्रैल के महीने में कन्हर नदी सूखने के कगार पर है. इससे जल संकट और पेयजल सप्लाई प्रभावित होने के की चिंता नगरपालिका प्रशासन के साथ ही आमजनों को भी सताने लगी है. वहीं नदी से मोटर पंप के जरिए अवैध तरीके से बिजली उपयोग कर खेत सिंचाई भी की जा रही है. ऐसे में कलेक्टर के निर्देश पर भीषण गर्मी और पेयजल की समस्या को देखते हुए आज सुबह से ही मोटर पंप जब्ती की कार्रवाई की गई.

हमारी संयुक्त टीम ने नदी के प्रवाह को रोकने और बिना वैध बिजली कनेक्शन के मोटर पंप से खेतों में सिंचाई करने की जांच की गई और 4 मोटर पंप को जब्त करने की कार्रवाई की गई है- सुधीर कुमार, CMO रामानुजगंज

आगे के लिए हिदायत

संयुक्त टीम ने नदी के किनारे क्षेत्र में अवैध रूप से बिजली कनेक्शन जोड़कर मोटर से खेतों में पानी सिंचाई करते हुए पाए जाने पर कार्रवाई की और अन्य ग्रामीणों को भी हिदायत दी गई है कि वह गर्मी में नदी के प्रवाह को रोककर खेतों की सिंचाई न करें अन्यथा कार्रवाई होगी.

रामानुजगंज कन्हर नदी का पानी सूखने की कगार पर पहुंचने से मवेशियों और पशु पक्षियों के लिए भी पानी की गंभीर समस्या उत्पन्न होने लगी है. गर्मी के मौसम में प्यास बुझाने के लिए पशु पक्षी कन्हर नदी पर निर्भर रहते हैं. नदी के प्रवाह को रोकने से निचले इलाकों में पानी की गंभीर समस्या हो सकती है.