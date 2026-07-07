सहरसा के कई घरों में चल रहा था देह व्यापार..पुलिस ने 14 महिलाएं न नाबालिग को रेस्क्यू किया
सहरसा के भारतीय नगर में पुलिस ने छापेमारी कर देह व्यापार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई है. हिरासत में 10 महिलाएं, 4 नाबालिग लड़कियां समेत कई.
Published : July 7, 2026 at 2:42 PM IST
सहरसा: बिहार के सहरसा जिले के भारतीय नगर इलाके में मंगलवार सुबह करीब 11:30 बजे पुलिस ने देह व्यापार के खिलाफ बड़ी छापेमारी की. साइबर डीएसपी कल्याण आनंद के नेतृत्व में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट (AHTU), साइबर थाना और सदर थाना की संयुक्त टीम ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए कथित अवैध गतिविधियों वाले ठिकानों पर धावा बोला.
आपत्तिजनक सामग्री व टैबलेट्स बरामद: छापेमारी के दौरान पुलिस को मौके से आपत्तिजनक सामग्री और कुछ संदिग्ध टैबलेट्स भी बरामद हुए. टीम ने पूरे इलाके में सघन तलाशी ली. इस दौरान 10 महिलाओं, 4 नाबालिग लड़कियों और 4 युवकों को हिरासत में लिया गया. कुछ आरोपी मौके से फरार हो गए, जिनकी पहचान की जा रही है और उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
लंबे समय से चल रही थी अवैध गतिविधियां: साइबर डीएसपी कल्याण आनंद ने बताया कि भारतीय नगर इलाके में लंबे समय से अवैध गतिविधियां संचालित होने की गुप्त सूचनाएं मिल रही थी. सूचनाओं के सत्यापन के बाद संयुक्त टीम ने यह अभियान चलाया. प्रारंभिक जांच में महिलाओं और युवकों के जरिए गलत गतिविधियां चलाए जाने की पुष्टि हुई है.
पिछली कार्रवाई के बावजूद दोहराई गई घटना: कुछ दिन पहले भी इसी इलाके में पुलिस ने छापेमारी कर कई मकानों को सील किया था. डीएसपी ने चेतावनी दी कि यदि सील किए गए स्थानों पर दोबारा अवैध गतिविधियां संचालित पाई गईं तो संबंधित मालिकों व संचालकों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी.
चल रही है हिरासत में पूछताछ: हिरासत में लिए गए सभी व्यक्तियों की पहचान, सत्यापन और विस्तृत पूछताछ की जा रही है. पुलिस ने स्पष्ट किया कि जांच पूरी होने के बाद सभी को नियमानुसार न्यायालय में पेश किया जाएगा. नाबालिग लड़कियों को विशेष देखभाल में रखा गया है.
अवैध गतिविधियों के खिलाफ लगातार अभियान: डीएसपी कल्याण आनंद ने कहा कि सहरसा जिले में इस तरह की अवैध गतिविधियों के खिलाफ अभियान निरंतर जारी रहेगा. आम नागरिकों से अपील की गई है कि ऐसी कोई सूचना मिलने पर तुरंत पुलिस को बताएं ताकि त्वरित कार्रवाई की जा सके. आगे भी ऐसी छापेमारियों के जरिए जिले को असामाजिक तत्वों से मुक्त करने का प्रयास जारी रहेगा.
"छापेमारी के दौरान कुछ लोग मौके से फरार हो गए हैं. उनकी पहचान की जा रही है और उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. हिरासत में लिए गए सभी लोगों का सत्यापन और पूछताछ की जा रही है."-कल्याण आनंद, साइबर डीएसपी
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