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खैरथल-तिजारा में अफीम की अवैध खेती पर कार्रवाई, खेत में उगा रखे थे 5050 पौधे, एक युवक गिरफ्तार

पुलिस ने पकड़ी अफीम की अवैध खेती ( ETV Bharat Alwar )