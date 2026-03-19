ETV Bharat / state

खैरथल-तिजारा में अफीम की अवैध खेती पर कार्रवाई, खेत में उगा रखे थे 5050 पौधे, एक युवक गिरफ्तार

पुलिस ने खैरथल- तिजारा जिले के हरसौली गांव में एक खेत से अवैध तरीके से उगाई गई अफीम के पौधे जब्त किए. एक आरोपी गिरफ्तार.

पुलिस ने पकड़ी अफीम की अवैध खेती
पुलिस ने पकड़ी अफीम की अवैध खेती (ETV Bharat Alwar)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 19, 2026 at 4:47 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

अलवर: खैरथल- तिजारा जिले की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हरसौली गांव में एक खेत में अवैध तरीके से की जा रही अफीम की खेती का भंडाफोड़ किया है. साथ में पुलिस ने एक युवक को मौके से गिरफ्तार भी किया. पुलिस ने खेत में लगे करीब 5050 अफीम के पौधों को जब्त किया. इन अफीम के पौधों का वजन 393 किलोग्राम बताया गया है. पुलिस ने अफीम की अवैध खेती करने का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

खैरथल- तिजारा जिले की एडिशनल एसपी जया सिंह ने बताया कि जयपुर रेंज आईजी की ओर से चलाए जा रहे एंटी वेनम अभियान के तहत खैरथल थाना पुलिस को सूचना मिली कि थाना क्षेत्र अंतर्गत हरसोली गांव में एक काश्तकार अपने खेत में बड़ी मात्रा में अफीम की खेती कर रहा है. इस सूचना पर थाना अधिकारी पटवारी के साथ मौके पर पहुंचे. उन्होंने बताया कि मौके पर पुलिस को खेत में 5 हजार 50 अफीम के पौधे मिले.

एडिशनल एसपी जया सिंह (ETV Bharat Alwar)

इसे भी पढ़ें- गेहूं की फसल की आड़ में अवैध अफीम की खेती, 8500 पौधे किए जब्त, खेत मालिक फरार

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जया सिंह ने बताया कि मौके से पुलिस ने सभी पौधों को जब्त कर लिया, जिनका वजन 393 किलो पाया गया. उन्होंने बताया कि काश्तकार खुद अफीम की अवैध तरीके से खेती कर रहा था. एडिशनल एसपी ने बताया कि प्रथम दृष्टतया देखने से लगता है कि खेती करने वाला व्यक्ति भी अफीम या नशीले पदार्थ का सेवन करता है. जया सिंह ने बताया कि खेत में अवैध तरीके से अफीम क पौधे लगाकर खेती करने पर पुलिस ने एनडीपीएस का मामला दर्ज कर युवक को मौके से गिरफ्तार कर लिया है.

खेत में लगे करीब 5050 अफीम के पौधों को पुलिस ने जब्त किया
खेत में लगे करीब 5050 अफीम के पौधों को पुलिस ने जब्त किया (ETV Bharat Alwar)

पहले भी पकड़ी थी अवैध खेती: पूर्व में अलवर जिले के माधोगढ़ क्षेत्र में ग्रामीण की ओर से एक खेत में अवैध तरीके से अफीम की खेती करने का मामला उजागर हुआ था. वर्ष 2020 में मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के माधोगढ़ में गेहूं व सरसों की फसल के बीच अफीम के पौधे उगाकर अवैध तरीके से अफीम की खेती की जा रही थी. पुलिस को सूचना मिलने पर अफीम की अवैध खेती करने वाले लोगों पर कार्रवाई की गई, जिसमें पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया था.

इसे भी पढ़ें- सरसों की आड़ में अवैध अफीम की खेती, दो गिरफ्तार, 2 करोड़ के हरे पौधे जब्त

TAGGED:

खेत में उगाए अफीम के पौधे
ACTION ON ILLEGAL OPIUM
5050 अफीम के पौधे जब्त
ILLEGAL OPIUM IN KHAIRTHAL
ILLEGAL OPIUM CULTIVATION BUSTED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.