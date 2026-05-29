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केजीएमयू परिसर में अवैध मज़ारों पर कार्रवाई, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद विश्वविद्यालय ने उठाया कदम

केजीएमयू परिसर में अवैध मज़ारों पर कार्रवाई. ( ईटीवी भारत )

लखनऊ: किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ ने अपने परिसर में बने अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है. विश्वविद्यालय के संबद्ध एवं स्वास्थ्य देखरेख विज्ञान संकाय द्वारा जारी पत्र के अनुसार, परिसर के व्यापक अवलोकन के दौरान 8 अवैध मजारें चिह्नित की गई हैं. विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार, सितंबर 2024 में उच्चतम न्यायालय द्वारा महिला स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए गए थे. इन निर्देशों के अनुपालन में केजीएमयू परिसर का निरीक्षण किया गया, जिसका उद्देश्य महिला चिकित्सकों एवं अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के लिए सुरक्षित एवं व्यवस्थित कार्य-परिसर सुनिश्चित करना था. निरीक्षण के दौरान परिसर में ‘शाहमीना साहब की दरगाह’ एवं ‘हसनैन साहब की मजार’ के अतिरिक्त 6 अन्य मजारें पाई गईं. पत्र में कहा गया है कि इन मजारों में प्रयुक्त ईंट, टाइल्स एवं निर्माण सामग्री के आधार पर यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि इनका निर्माण पिछले कुछ वर्षों के भीतर किया गया है. प्रशासन का कहना है कि ये मजारें मरीजों के आवागमन मार्ग में स्थित हैं, जिससे विशेष कर गंभीर मरीजों के आवागमन में बाधा उत्पन्न होती है. इसके साथ ही, इन स्थलों पर कुछ ऐसी गतिविधियां भी देखी गईं, जो सुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त नहीं पाई गईं.