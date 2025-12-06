ETV Bharat / state

बाड़मेर: बाल वाहिनियों में सुरक्षा नियमों की अनदेखी, सीजेएम की मौजूदगी में 38 वाहन सीज

बाल वाहिनियों में क्षमता से अधिक बच्चे बिठाने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध चालान काटे गए और वाहन सीज किए गए.

action again school buses
स्कूल बसों की जांच करती पुलिस (ETV Bharat Barmer)
बाड़मेर: बाल वाहिनियों में सवार बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बाड़मेर में सीजेएम के नेतृत्व में कड़ी कार्रवाई की गई है. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कृष्ण गुप्ता की मौजूदगी में शनिवार को पुलिस एवं परिवहन विभाग की संयुक्त टीम ने शहर के अहिंसा सर्किल पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया. इस दौरान क्षमता से अधिक बच्चों को लादकर चल रही वाहिनियों, हेल्पलाइन नंबर न होने तथा अन्य नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कड़े कदम उठाए गए. इस कार्रवाई के तहत अब तक 38 से अधिक बाल वाहिनियों पर को सीज किया जा चुका.

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कृष्ण गुप्ता के द्वारा पिछले दो-तीन दिनों से लगातार नियमों का उल्लंघन करने वाली बाल वाहिनियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है. इसी कड़ी में शनिवार को शहर के अहिंसा सर्किल पर पुलिस और परिवहन विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए एक के बाद एक बाल वाहिनियों को रुकवाकर उनके दस्तावेजों की जांच की. बाल वाहिनियों में क्षमता से अधिक बच्चे बिठाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए चालान काटने के साथ ही वाहन सीज किए गए.

यातायात प्रभारी मगाराम ने बताया कि सीजेएम बाड़मेर के आदेश पर बाड़मेर शहर में नियम विरुद्ध चल रही बाल वाहिनियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने बताया कि सीजेएम गुप्ता खुद उपस्थित रहीं. इस दौरान विभिन्न स्कूलों की बाल वाहिनियों को रुकवाकर जांच-पड़ताल की गई. इसमें ओवरलोड, हेल्पलाइन नंबर नहीं अंकित होने के साथ-साथ बाल वाहिनियों के दस्तावेज देखे गए. नियमों के विरुद्ध पाई जाने वाली कई वाहनों के चालान काटकर कार्रवाई की गई. साथ ही दो दिन में 38 बाल वाहिनियों को सीज किया गया है. उन्होंने बताया कि बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए पुलिस की ओर से इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी.

