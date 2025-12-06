ETV Bharat / state

बाड़मेर: बाल वाहिनियों में सुरक्षा नियमों की अनदेखी, सीजेएम की मौजूदगी में 38 वाहन सीज

बाड़मेर: बाल वाहिनियों में सवार बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बाड़मेर में सीजेएम के नेतृत्व में कड़ी कार्रवाई की गई है. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कृष्ण गुप्ता की मौजूदगी में शनिवार को पुलिस एवं परिवहन विभाग की संयुक्त टीम ने शहर के अहिंसा सर्किल पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया. इस दौरान क्षमता से अधिक बच्चों को लादकर चल रही वाहिनियों, हेल्पलाइन नंबर न होने तथा अन्य नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कड़े कदम उठाए गए. इस कार्रवाई के तहत अब तक 38 से अधिक बाल वाहिनियों पर को सीज किया जा चुका.

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कृष्ण गुप्ता के द्वारा पिछले दो-तीन दिनों से लगातार नियमों का उल्लंघन करने वाली बाल वाहिनियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है. इसी कड़ी में शनिवार को शहर के अहिंसा सर्किल पर पुलिस और परिवहन विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए एक के बाद एक बाल वाहिनियों को रुकवाकर उनके दस्तावेजों की जांच की. बाल वाहिनियों में क्षमता से अधिक बच्चे बिठाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए चालान काटने के साथ ही वाहन सीज किए गए.