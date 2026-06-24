कानपुर देहात में अवैध खनन और ओवरलोडिंग के खिलाफ एक्शन, 9 वाहनों का चालान
अभी तक 2 दिन की हुई कार्रवाई में 8 लाख रूपये से भी ज्यादा जुर्माना वसूला गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 24, 2026 at 5:23 PM IST
कानपुर देहात: अवैध खनन और ओवरलोडिंग के खिलाफ जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए आज फिर से चेकिंग अभियान शुरू किया. जिसके तहत जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 9 वाहनों का चालान किया है, साथ ही 5 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना वसूल कर राजकोष में जमा कराया है. अभी तक दो दिन की हुई कार्रवाई में 8 लाख रूपये से भी ज्यादा जुर्माना वसूला गया है. जिला प्रशासन की टीम ने कहा कि आगे भी अवैध खनन, अवैध परिवहन और ओवरलोडिंग के खिलाफ अभियान जारी रहेगा.
बता दें कि बीते कई दिनों से जिला प्रशासन को ये शिकायत मिल रही थी कि जिले से रोजाना अवैध खनन, बिना वैध प्रपत्र उपखनिज के परिवहन और ओवरलोडिंग के वाहन गुजर रहे हैं. जिसको संज्ञान में लेते हुए Director Geology and Mineralogy और जिलाधिकारी के निर्देश पर अभियान शुरू किया गया और बुधवार को सुबह कानपुर झांसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया.
अभियान का संचालन निदेशालय लखनऊ टीम और जिला खनन अधिकारी सुभाष सिंह के नेतृत्व में किया गया. चेकिंग के चलते कुल 150 वाहन की जांच की गई. जांच में 9 वाहन बिना वैध परिवहन प्रपत्र के मौरंग का परिवहन करते पाए गए. इस दौरान वाहनों पर कुल 5 लाख 20 हजार 740 रुपए का जुर्माना लगाया गया. जिसे मौके पर ही राजकोष में जमा कराया गया.
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी. उन्होंने वाहन स्वामियों और परिवहनकर्ताओं से अपील की है कि उपखनिज के परिवहन के दौरान सभी वैध दस्तावेज साथ रखे और ओवरलोडिंग से बचे, ताकि सुरक्षित और वैधानिक परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके.
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