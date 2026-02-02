ETV Bharat / state

जयपुर में अवैध गैस रिफिलिंग पर शिकंजा, 222 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त, 5 FIR दर्ज

जयपुर में अवैध गैस रिफिलिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई में 5 आरोपियों के खिलाफ FIR भी दर्ज की गई है.

अवैध गैस रिफिलिंग पर शिकंजा
अवैध गैस रिफिलिंग पर शिकंजा (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 2, 2026 at 6:47 PM IST

जयपुर: शहर में अवैध गैस रिफिलिंग और अनधिकृत गैस कारोबार के खिलाफ जिला कलेक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी के निर्देश पर सोमवार को ‘ऑपरेशन प्रवर्तन’ के तहत बड़ी कार्रवाई की गई. जिला रसद अधिकारी प्रथम प्रियव्रत सिंह चारण के नेतृत्व में गठित विशेष सतर्कता दलों ने शहर के चार अलग-अलग स्थानों पर दबिश दी और अवैध गतिविधियों का पर्दाफाश किया. इस कार्रवाई में कुल 222 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए. इसके अलावा 2 व्यवसायिक गैस सिलेंडर, 2 पिकअप वाहन, 2 मोटरसाइकिल, 23 अप्रमाणित छोटे गैस सिलेंडर, एक रिफिलिंग जुगाड़, दो इलेक्ट्रॉनिक कांटे, 3 बांसुरी और एक रेगुलेटर मय पाइप भी बरामद हुए.

तीन टीमों ने की कार्रवाई: जिला रसद अधिकारी प्रियव्रत सिंह चारण ने बताया कि प्राप्त सूचना के आधार पर सतर्कता दल ‘ए’ ने जनता नगर, राकड़ी सोडाला में छापा मारा, जहां अवैध परिवहन, क्रय-विक्रय और रिफिलिंग की पुष्टि हुई. यहां से 110 घरेलू गैस सिलेंडर और एक पिकअप वाहन जब्त किया गया तथा एक व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई. इसी तरह सतर्कता दल ‘बी’ ने प्लॉट नंबर 42-बी, 43-ए, जमना विस्तार, सुशीलपुरा में कार्रवाई की, जहां 49 खाली और 48 भरे घरेलू गैस सिलेंडर, 2 व्यवसायिक सिलेंडर, 2 मोटरसाइकिल और एक पिकअप वाहन बरामद हुए. इस मामले में दो व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई.

आगे भी जारी रहेगा अभियान: उन्होंने बताया कि सतर्कता दल ‘सी’ ने उस्मान भाई प्लास्टिक स्टोर, चौधरी पब्लिक स्कूल के सामने राकड़ी सोडाला में दबिश दी और 2 घरेलू गैस सिलेंडर, 8 अप्रमाणित छोटे सिलेंडर, एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा, 2 बांसुरी तथा 1 रबर पाइप जब्त किया. वहीं सतर्कता दल ‘डी’ ने सौरव गृह संग्रह, चौधरी पब्लिक स्कूल के सामने ही छापेमारी की, जहां 13 घरेलू गैस सिलेंडर, 15 अप्रमाणित छोटे सिलेंडर, एक रेगुलेटर मय पाइप, एक बांसुरी, एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा और एक रिफिलिंग जुगाड़ बरामद हुआ. इन सभी मामलों में कुल पांच लोगों के खिलाफ संबंधित पुलिस थानों में एफआईआर दर्ज कराई गई है. प्रियव्रत सिंह चारण ने बताया कि जन-सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाली ऐसी अवैध गैस रिफिलिंग गतिविधियों के खिलाफ भविष्य में भी लगातार सख्त कार्रवाई की जाएगी.

