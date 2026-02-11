ETV Bharat / state

बरेली में अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई; अधिकारी बोले- 'मुख्यमंत्री पोर्टल पर IGRS रिपोर्ट के बाद लिया गया एक्शन'

बरेली में अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई ( Photo credit: ETV Bharat )

बरेली : कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित चौपला की गिहार बस्ती में बुधवार को नगर निगम की टीम ने बुलडोजर कार्रवाई की. इलाके में अवैध तरीके से अतिक्रमण करके घर व दुकानें बनाने का आरोप है. इस दौरान स्थानीय लोगों ने टीम का विरोध भी किया.

स्थानीय लोगों का आरोप है कि 'वह गिहार बस्ती में पिछले कई वर्षों से रह रहे हैं, लेकिन नगर निगम की ओर से उन्हें कभी भी अतिक्रमण हटाने का कोई नोटिस नहीं दिया गया. लोगों का आरोप है कि बिना पूर्व सूचना सीधे बुलडोजर चलाया गया, जिससे कई परिवारों को भारी नुकसान उठाना पड़ा.'



बस्ती में रहने वाली महिला ने बताया कि 'उनका परिवार वर्षों से यहीं निवास कर रहा है. बुधवार को अचानक नगर निगम की टीम बुलडोजर लेकर पहुंची और उनके घरों पर कार्रवाई शुरू कर दी. उन्होंने कहा कि कार्रवाई से पहले किसी भी तरह की सूचना या नोटिस नहीं दिया गया, जिससे वह अपना सामान तक नहीं निकाल सकें.'



