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फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में नगर निगम का बुलडोजर एक्शन, अवैध निर्माणों को किया गया ध्वस्त

फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में नगर निगम का बुलडोजर एक्शन ( ETV Bharat )

फरीदाबाद : हरियाणा के फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में नगर निगम ने अवैध प्लॉटिंग और निर्माणों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाया. निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर बड़े स्तर पर विकसित किए जा रहे प्लॉटों और निर्माणों को निशाने पर लिया. टीम ने जेसीबी की मदद से निर्माणों को ध्वस्त कर दिया. अचानक हुई इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया और मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई.

टीम ने की तोड़फोड़ : नगर निगम की टीम ने योजनाबद्ध तरीके से इलाके में पहुंचकर तोड़फोड़ अभियान शुरू किया. कार्रवाई के दौरान टीम ने उन स्थानों को निशाने पर लिया, जहां बड़े स्तर पर प्लॉट विकसित किए जा रहे थे. निगम की टीम ने मौके पर मौजूद निर्माणों को ध्वस्त करना शुरू किया. अचानक बुलडोजर के साथ पहुंची निगम की टीम को देखकर आसपास के लोग भी मौके पर जमा हो गए. काफी देर तक लोग निगम की इस कार्रवाई को देखते रहे.