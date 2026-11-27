फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में नगर निगम का बुलडोजर एक्शन, अवैध निर्माणों को किया गया ध्वस्त
Faridabad Bulldozer action on illegal Encroachment : हरियाणा के फरीदाबाद में अवैध अतिक्रमण पर बड़ा एक्शन हुआ है.
Published : November 27, 2026 at 6:00 PM IST|
Updated : November 27, 2026 at 6:12 PM IST
फरीदाबाद : हरियाणा के फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में नगर निगम ने अवैध प्लॉटिंग और निर्माणों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाया. निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर बड़े स्तर पर विकसित किए जा रहे प्लॉटों और निर्माणों को निशाने पर लिया. टीम ने जेसीबी की मदद से निर्माणों को ध्वस्त कर दिया. अचानक हुई इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया और मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई.
टीम ने की तोड़फोड़ : नगर निगम की टीम ने योजनाबद्ध तरीके से इलाके में पहुंचकर तोड़फोड़ अभियान शुरू किया. कार्रवाई के दौरान टीम ने उन स्थानों को निशाने पर लिया, जहां बड़े स्तर पर प्लॉट विकसित किए जा रहे थे. निगम की टीम ने मौके पर मौजूद निर्माणों को ध्वस्त करना शुरू किया. अचानक बुलडोजर के साथ पहुंची निगम की टीम को देखकर आसपास के लोग भी मौके पर जमा हो गए. काफी देर तक लोग निगम की इस कार्रवाई को देखते रहे.
खाली करने को कहा गया था : नगर निगम की इस कार्रवाई को अवैध निर्माणों और बिना अनुमति विकसित की जा रही कॉलोनियों के खिलाफ अभियान के तौर पर देखा जा रहा है. मौके पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट राहुल गिल की मौजूदगी में कार्रवाई की गई. उन्होंने कार्रवाई से जुड़ी जानकारी साझा की और बताया कि नोटिस दिया गया था. कई बार इनको खाली करने के लिए कहा गया लेकिन उन्होंने खाली नहीं किया जिसके बाद आज नगर निगम ने कार्रवाई की है.
क्या आगे भी जारी रहेगी कार्रवाई ? : शहर में लगातार सामने आ रहे अवैध निर्माण और प्लॉटिंग के मामलों के बीच नगर निगम की इस कार्रवाई को अहम माना जा रहा है. अब देखना होगा कि निगम का यह अभियान केवल एक इलाके तक सीमित रहता है या आने वाले दिनों में बल्लभगढ़ और फरीदाबाद के अन्य क्षेत्रों में भी इसी तरह की कार्रवाई देखने को मिलती है.
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