कोयले के अवैध भंडारण पर एक्शन, एमसीबी की पोंडी थाना पुलिस चलाया तस्करों के खिलाफ अभियान

ILLEGAL COAL STORAGE
कोयले के अवैध भंडारण पर एक्शन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 11, 2026 at 11:52 AM IST

3 Min Read
मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: पोंडी थाना क्षेत्र के चिता झोर गांव में एक किसान की सतर्कता से पुलिस ने करीब 10 टन अवैध कोयला जब्त किया है. कोयला तस्करों द्वारा खेत में छिपाकर रखे गए इस कोयले को पुलिस ने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है. पोंडी पुलिस ने कोयला तस्करों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कोई कोयले का अवैध भंडारण करता है, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी.

पोंडी थाना क्षेत्र अंतर्गत चिता झोर पोंडी में निवासी सोन साय पण्डो के खेत में अज्ञात कोयला तस्करों द्वारा बड़ी मात्रा में कोयला छिपाकर रखा गया था. जब सोन साय पण्डो ने अपने खेत में रखे कोयले को देखा, तो उन्होंने तत्काल इसकी सूचना पोंडी पुलिस को दी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कोयले की जांच-पड़ताल की. जांच के दौरान पाया गया कि खेत में लगभग 10 टन से ज्यादा कोयला अवैध रूप से संग्रहित किया गया था. पुलिस ने कोयले को जब्त कर थाना परिसर में सुरक्षित रखवा दिया है.

कोयले के अवैध भंडारण पर एक्शन (ETV Bharat)

ग्रामीणों ने लगाया आरोप

ग्रामीणों ने कोयला तस्करों पर सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए कहा, इस तरह की कार्रवाई आगे भी होती रहनी चाहिए. गांव वालो का कहना था कि अवैध कोयल के कारोबार के चलते इलाके में आपराधिक घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं. आम लोगों को भी इससे परेशानी हो रही है. ग्रामीणों ने कहा कि इलाके में शांति व्यवस्था कायम रहे इसके लिए इस तरह के कारोबार को बंद करना जरुरी है. आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त लोगों को यहां जुटने न दिया जाए इसका ख्याल पुलिस को रखना चाहिए.

सूचना मिली थी कि चिता झोर पोंडी, वार्ड क्रमांक एक में सोन साय पण्डो के खेत में अवैध रूप से कोयला रखा हुआ है. सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंचकर जांच की गई. जांच में कोयला अवैध पाया गया, जिस पर वैधानिक कार्रवाई करते हुए कोयले को जब्त कर लिया गया है. मामले में आगे की जांच और कार्रवाई की जा रही है: जवाहरलाल गायकवाड़, थाना प्रभारी पोंडी

तस्करों के खिलाफ कार्रवाई

पुलिस ने कोयला तस्करी के खिलाफ मुहिम शुरू की है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे कोयला तस्करी की सूचना पुलिस को दें। पुलिस कोयला तस्करों पर सख्त कार्रवाई करेगी.

कोरिया जिले में बड़े पैमाने पर कोल खदानें हैं जिनसे भारी मात्रा में कोयला हर दिन निकलता है. कई कोल खदानें ऐसी भी हैं जहां पर खनन सुरक्षा के लिहाज से बंद है, लेकिन वहां भी चोरी छिपे खनन का काम किया जाता है. कई बार चोरी छिपे खनन कर कोयला तस्कर इस तरह से कोयले का अवैध भंडारण करते हैं. फिर उस कोयले को ऊंचे दामों पर बेच देते हैं.

MCB
ONDI POLICE
चिता झोर गांव
MANENDRAGARH CHIRMIRI BHARATPUR
ILLEGAL COAL STORAGE

