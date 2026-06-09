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बलरामपुर में अवैध क्लीनिक पर कार्रवाई, बिना लाइसेंस के संचालित दो क्लीनिक सील

बलरामपुर अवैध क्लीनिक पर कार्रवाई ( ETV Bharat Chhattisgarh )

रामचंद्रपुर में संयुक्त टीम ने संचालित क्लीनिक की जांच की. वहां चल रहे दो क्लीनिक अवैध, बिना लाइसेंस और नियमों का उल्लंघन करते पाए गए, जिसके बाद दोनों क्लीनिक को सील किया गया. यह कार्रवाई स्वास्थ्य, राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम ने किया. इस दौरान विकासखंड चिकित्सा अधिकारी डॉ महेश गुप्ता, तहसीलदार अश्वनी चंद्रा, थाना प्रभारी बीपीएम गुलाब डहरिया सहित स्वास्थ्य एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम भी मौजूद रही.

बलरामपुर: स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की संयुक्त टीम ने अवैध रूप से संचालित क्लीनिक पर कार्रवाई शुरू कर दी है. शहर में संचालित क्लीनिक की जांच कर अवैध पाए जाने पर उन्हें सील किया जा रहा है. झोलाछाप डॉक्टरों पर भी कार्रवाई की जा रही है.

बलरामपुर में अवैध क्लीनिक (ETV Bharat Chhattisgarh)

झोलाछाप चिकित्सकों के खिलाफ कार्रवाई

ज्वाइंट टीम ने झोलाछाप डॉक्टरों पर भी कार्रवाई की, जो बिना बिना लाइसेंस और डिग्री के अवैध रूप से क्लीनिक खोलकर लोगों का इलाज कर उनकी जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे थे.

स्वास्थ्य, राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम (ETV Bharat Chhattisgarh)

रामचंद्रपुर विकासखंड के बीएमओ डॉ महेश गुप्ता ने बताया कि कलेक्टर के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग, राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम ने क्लीनिक की जांच की. वहां बिना लाइसेंस के मरीजों को भर्ती कर इलाज भी किया जा रहा था, जांच के बाद क्लीनिक सील किया गया. बीएमओ ने कहा कि आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी.

दवाइयों की भी जांच के निर्देश

कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग को प्रतिबंधित दवाओं, एक्सपायरी दवाओं और संचालित क्लीनिकों के लाइसेंस की जांच करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने निर्देश दिए किसी भी क्लीनिक या मेडिकल स्टोर में अवैध या अनुचित दवा का बिक्री न हो और स्वास्थ्य संबंधी नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए. झोला छाप डॉक्टरों और झाड़फूक करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई के निर्देश कलेक्टर ने दिए.