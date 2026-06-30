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दिल्ली के अंबेडकर नगर अस्पताल में हाउसकीपिंग कंपनी पर कार्रवाई, टेंडर किया गया रद्द

सामाजिक कार्यकर्ता संतोष प्रधान का आरोप है कि अस्पताल में कुछ तथाकथित सुपरवाइजर सफाई कर्मचारियों के साथ लगातार दुर्व्यवहार करते थे. उनका कहना है कि कर्मचारियों पर अनावश्यक दबाव बनाया जाता था और उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कुछ सुपरवाइजर अस्पताल परिसर में बैठकर शराब का सेवन करते थे, जिससे अस्पताल की कार्यप्रणाली और अनुशासन पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं. उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की.

कर्मचारियों का कहना था कि उन्हें समय पर वेतन नहीं दिया जाता था, सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन का भुगतान नहीं किया जाता था और विरोध करने पर प्रताड़ित किया जाता था. इन शिकायतों को लेकर सफाई कर्मचारियों ने सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर अस्पताल प्रशासन को लिखित शिकायत भी सौंपी. जिसके बाद अस्पताल प्रशासन हरकत में आया और मामले की जांच शुरू की.

नई दिल्‍ली: दक्षिणी दिल्ली के अंबेडकर नगर स्थित अंबेडकर नगर अस्पताल में हाउसकीपिंग कंपनी पर लगे गंभीर आरोपों के बाद अस्पताल प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कंपनी का टेंडर रद्द कर दिया है. कर्मचारियों का दावा है कि कंपनी को ब्लैकलिस्ट भी किया गया है, ताकि भविष्य में उसे किसी भी सरकारी संस्थान में टेंडर न मिल सके. कर्मचारियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इसे मजदूरों की बड़ी जीत बताया है. सफाई कर्मचारियों का आरोप था कि ठेका कंपनी की ओर से उनका आर्थिक और मानसिक शोषण किया जा रहा था.

सफाई कर्मचारी ऋषि का कहना है कि कर्मचारियों को कई-कई महीनों तक समय पर वेतन नहीं मिलता था. उनका आरोप है कि सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन भी नहीं दिया जा रहा था. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कंपनी ने ऐसे लोगों को भी नियुक्त कर रखा था जो वास्तविक रूप से काम नहीं करते थे, जबकि मेहनत करने वाले कर्मचारियों को उनकी मजदूरी के लिए बार-बार चक्कर लगाने पड़ते थे. सफाई कर्मचारियों ने भी कंपनी पर गंभीर आरोप लगाए हैं. नौकरी दिलाने के नाम पर 15 हजार से 30 हजार रुपये तक लिए गए. इसके बाद बिना किसी पूर्व सूचना या नोटिस के उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया.

कार्रवाई और न्याय की मांग

महिला कर्मचारियों का कहना है कि इस पूरे घटनाक्रम के कारण उन्हें आर्थिक नुकसान के साथ-साथ मानसिक प्रताड़ना भी झेलनी पड़ी. उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई और न्याय की मांग की है.

वहीं, अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि कर्मचारियों की शिकायतों और जांच के बाद संबंधित हाउसकीपिंग कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसका टेंडर रद्द कर दिया गया है. कर्मचारियों का दावा है कि कंपनी को ब्लैकलिस्ट भी किया गया है, ताकि भविष्य में उसे किसी भी सरकारी संस्थान में टेंडर न मिल सके. इस कार्रवाई के बाद सफाई कर्मचारियों में राहत का माहौल है.

कर्मचारियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह सिर्फ एक कंपनी पर हुई कार्रवाई नहीं, बल्कि उन सभी मजदूरों की जीत है जिन्होंने अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाई. उनका कहना है कि ईटीवी भारत द्वारा मुद्दे को प्रमुखता से उठाए जाने के बाद ही प्रशासन ने गंभीरता दिखाई और कार्रवाई की. हालांकि, कर्मचारियों ने यह भी मांग की है कि अस्पताल में भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए निगरानी व्यवस्था को और मजबूत किया जाए तथा सभी कर्मचारियों को समय पर वेतन, न्यूनतम मजदूरी और सम्मानजनक कार्य वातावरण सुनिश्चित किया जाए.

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