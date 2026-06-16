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गोरखपुर जू में बड़ा फर्जीवाड़ा: टिकट घोटाले में फंसे 4 कर्मचारियों पर गिरी गाज, जांच कमेटी गठित

गोरखपुर जू में बड़ा फर्जीवाड़ा: टिकट घोटाले में फंसे 4 कर्मचारियों पर गिरी गाज ( Photo Credit; ETV Bharat )

गोरखपुर: गोरखपुर चिड़ियाघर में टिकटों की हेरा-फेरी करने का मामला सामने आया है, जिसमें प्राथमिक तौर पर चार कर्मचारियों की मिलीभगत को देखते हुए उन्हें चिड़ियाघर के निदेशक सूरज कुमार ने सेवा से मुक्त कर दिया है और इस मामले में जांच भी बैठा दी है. इधर प्रदेश के वन मंत्री अरुण कुमार सिन्हा ने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा है कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी. गोरखपुर जू में बड़ा फर्जीवाड़ा: टिकट घोटाले में फंसे 4 कर्मचारियों पर गिरी गाज (Video Credit; ETV Bharat) दरअसल, चिड़ियाघर में टिकटों की बिक्री में हेर-फेर का मामला तब खुला जब दो कर्मचारियों की ड्यूटी में अदला-बदली की गई. पर्यटकों के आगमन के काउंटर पर जिन कर्मचारियों की ड्यूटी थी, उन्हें स्टैंड में लगा दिया गया और स्टैंड वालों को पर्यटकों के काउंटर पर ड्यूटी दे दी गई. उसके बाद शाम को जब टिकटों का मिलान किया गया तो गड़बड़ी पकड़ में आई. यह जानकारी चिड़ियाघर के निदेशक को हुई तो उन्होंने पिछले कुछ दिनों के रिकॉर्ड को चेक कराया, जिसमें इस तरह की गड़बड़ी अन्य कई दिनों में भी पाई गई. मामला सामने आने पर तत्काल प्रभाव से चार कर्मचारियों को सेवा से मुक्त कर दिया गया है. ये सभी आउटसोर्सिंग कर्मचारी थे. इस मामले में वन विभाग के भी एक कर्मचारी की मिली भगत सामने आई है. निदेशक ने जिन लोगों पर इस व्यवस्था की देखरेख की जिम्मेदारी उनको भी शामिल करते हुए जांच बैठा दी है. निदेशक सूरज कुमार ने उपनिदेशक डॉक्टर योगेश प्रताप सिंह की अध्यक्षता में रेंजर (फर्स्ट) गौरव वर्मा और रेंजर (सेकंड) श्याम बिहार सहित 3 सदस्यों की जांच टीम गठित की है. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में बदलाव कर निकाल रहे थे फर्जी टिकट