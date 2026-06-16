गोरखपुर जू में बड़ा फर्जीवाड़ा: टिकट घोटाले में फंसे 4 कर्मचारियों पर गिरी गाज, जांच कमेटी गठित
टिकट काउंटर के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में कुछ बदलाव कर फर्जी टिकट निकाला जा रहा था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 16, 2026 at 6:40 PM IST
गोरखपुर: गोरखपुर चिड़ियाघर में टिकटों की हेरा-फेरी करने का मामला सामने आया है, जिसमें प्राथमिक तौर पर चार कर्मचारियों की मिलीभगत को देखते हुए उन्हें चिड़ियाघर के निदेशक सूरज कुमार ने सेवा से मुक्त कर दिया है और इस मामले में जांच भी बैठा दी है. इधर प्रदेश के वन मंत्री अरुण कुमार सिन्हा ने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा है कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी.
दरअसल, चिड़ियाघर में टिकटों की बिक्री में हेर-फेर का मामला तब खुला जब दो कर्मचारियों की ड्यूटी में अदला-बदली की गई. पर्यटकों के आगमन के काउंटर पर जिन कर्मचारियों की ड्यूटी थी, उन्हें स्टैंड में लगा दिया गया और स्टैंड वालों को पर्यटकों के काउंटर पर ड्यूटी दे दी गई. उसके बाद शाम को जब टिकटों का मिलान किया गया तो गड़बड़ी पकड़ में आई. यह जानकारी चिड़ियाघर के निदेशक को हुई तो उन्होंने पिछले कुछ दिनों के रिकॉर्ड को चेक कराया, जिसमें इस तरह की गड़बड़ी अन्य कई दिनों में भी पाई गई.
मामला सामने आने पर तत्काल प्रभाव से चार कर्मचारियों को सेवा से मुक्त कर दिया गया है. ये सभी आउटसोर्सिंग कर्मचारी थे. इस मामले में वन विभाग के भी एक कर्मचारी की मिली भगत सामने आई है. निदेशक ने जिन लोगों पर इस व्यवस्था की देखरेख की जिम्मेदारी उनको भी शामिल करते हुए जांच बैठा दी है. निदेशक सूरज कुमार ने उपनिदेशक डॉक्टर योगेश प्रताप सिंह की अध्यक्षता में रेंजर (फर्स्ट) गौरव वर्मा और रेंजर (सेकंड) श्याम बिहार सहित 3 सदस्यों की जांच टीम गठित की है.
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में बदलाव कर निकाल रहे थे फर्जी टिकट
अब तक को बात सामने आई है, उसने अनुसार प्राणी उद्यान के टिकट काउंटर के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में कुछ बदलाव कर फर्जी टिकट निकाला जा रहा था. इस आर्थिक अपराध की पकड़ मात्र 450 रुपए की गड़बड़ी से सामने आया है. उसके बाद इस समिति ने 14 अप्रैल से 19 अप्रैल तक के सीसीटीवी फुटेज और टिकट बिक्री का रिकॉर्ड का मिलान किया है तो उसमें भी गड़बड़ियां पाई गई हैं.
एक दिन में 22 हजार के राजस्व का नुकसान
19 अप्रैल को जो रिकॉर्ड मिला है. उसमें दर्ज टिकटों की संख्या में लगभग 440 लोगों का अंतर पाया गया है. इसके हिसाब से करीब एक दिन में 22 हजार के राजस्व का नुकसान इन कर्मचारियों ने चिड़ियाघर प्रबंधन का किया है. अधिकारियों का अनुमान है कि यह आंकड़ा और अधिक हो सकता है, क्योंकि यह खेल न जाने कितने दिनों से चल रहा था.
इस फर्जीवाड़े में वन दरोगा और बीट प्रभारी तृतीय शैलेश कुमार गुप्ता के ऊपर संदेह जाहिर किया जा रहा है, क्योंकि यह अनाधिकृत रूप से टिकट काउंटर नंबर तीन पर पहुंचकर कंप्यूटर सिस्टम से छेड़छाड़ कर फर्जी टिकट निकलवाता था. शैलेश के अलावा निजी कर्मचारियों में अमन यादव, हरिशंकर चौहान, खुशबू सिंह और अंशुमान सिंह के नाम सामने आए हैं, जिसके बाद चारों को हटा दिया गया है.
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