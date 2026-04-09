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हजारीबाग वित्तीय अनियमितता मामलाः तीन पुलिसकर्मी समेत पांच लोगों को भेजा गया न्यायिक हिरासत में

हजारीबाग में वित्तीय अनियमितता मामले में कार्रवाई हुई है.

Action Taken Against Five accused in Financial Irregularities Case in Hazaribag
मेडिकल जांच के लिए अस्पताल लाए गये आरोपी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 9, 2026 at 10:22 PM IST

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हजारीबागः जिला में वित्तीय घोटाला मामले में पांच आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया. जिसमें तीन पुलिसकर्मी शंभू, धीरेन्द्र और रजनीश शामिल हैं. वहीं धीरेन्द्र और शंभू की पत्नी को भी जेल भेजा गया है.

पुलिस की जांच में यह बात सामने आई है कि उनकी पत्नी का भी इस वित्तीय घोटाला में संलिप्त पाई गयी है. इसके बाद विभाग ने कार्रवाई करते हुए इन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. लोहसिंघना थाना प्रभारी निशांत केरकेट्टा ने इसकी पुष्टि कि है.

गुरुवार दिन भर की हुई कार्रवाई की बात की जाए तो वित्तीय घोटाला करने वाले पुलिसकर्मी पंकज, रजनीश और शंभू का सदर अस्पताल हजारीबाग में मेडिकल चेकअप कराया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. वहीं थोड़ी देर बाद उनकी पत्नियों का भी मेडिकल चेकअप कराया गया और उन्हें भी जेल भेज दिया गया है.

आलीशान घर और महंगी गाड़ियों का मालिक है आरोपी शंभू कुमार

हजारीबाग समेत पूरे झारखंड में इन दोनों ट्रेजरी घोटाला सुर्खियों में है. हर एक चौक-चौराहे पर इसको लेकर खूब चर्चा हो रही है. ईटीवी भारत ने तीन मुख्य आरोपी जो हजारीबाग से गिरफ्तार हुए हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त की है वह काफी चौंकाने वाला है. तीनों आरोपियों में मुख्य रूप से शंभू कुमार की काली कमाई की कहानी कई सवाल खड़ा कर रहे हैं.

आरोपी शंभू ने करोड़ों की संपत्ति, आलीशान मकान और महंगी गाड़ियों का साम्राज्य खड़ा कर लिया था. शहर में उसकी जिंदगी किसी कारोबारी या बड़े बिल्डर से कम नहीं थी, जबकि एक सामान्य सिपाही की नौकरी करने वाली शंभू की हैसियत ऐसी नहीं थी कि वह इतने कम समय में बड़े-बड़े मकान खड़ा कर लिया. जिसे बनाने में किसी व्यक्ति को जीवन भर लग जाता है. वह उसने कुछ ही वर्षों में कर लिया.

शहर के दीपूगढ़ा हाउसिंग कॉलोनी के भवानी चौक में शंभू का नया जी प्लस टू मकान इन दिनों लाेगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है. दस से बारह डिसमिल जमीन पर बने इस मकान को देखने वाले लोग इसे मकान नहीं, महल बता रहे हैं. स्थानीय लोगों के अनुसार दो करोड़ रुपये से अधिक कीमत की जमीन पर पांच करोड़ रुपये से अधिक खर्च कर यह इमारत तैयार की गई है. दस फरवरी को गृह प्रवेश हुआ और इसके बाद से ही इसकी चमक-दमक लोगों की आंखें चौंधिया रही थी.

इस आलीशान भवन में शंभू के परिवार के रहने के लिए अलग हिस्सा है, जबकि आठ लग्जरी फ्लैट भी बनाए गए हैं. शंभू की संपत्ति केवल हजारीबाग तक सीमित नहीं है. गया के एपी कॉलोनी में भी उसका चार मंजिला मकान बताया जा रहा है, जिसकी कीमत करोड़ों में है. इसके अलावा उसके पास कई महंगी गाड़ियां हैं. दोस्तों के बीच उसकी गाड़ियों की चर्चा हमेशा होती थी.

वहीं मामले का दूसरा आरोपी रजनीश सिंह चतरा जिले के प्रतापपुर प्रखंड का रहने वाला है. उसने भी भारत माता चौक के पास मकान बना रखा है. जबकि तीसरा आरोपी धीरेन्द्र गया जिले के परैया का निवासी है और नमन विद्या स्कूल के पास रह रहा है. गुरुवार को तीनों आरोपियों को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में स्वास्थ्य जांच के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. अब जांच एजेंसियां उनकी संपत्ति, बैंक खातों और जमीन-जायदाद का पूरा हिसाब खंगालने में जुट गई हैं.

क्या हे मामला

हजारीबाग ट्रेजरी से 8 वर्षों में 15 करोड़ से अधिक रुपए की अवैध ट्रांजैक्शन हुआ है. बोकारो के बाद अब हजारीबाग में भी बड़ा स्कैम का खुलासा हुआ है. उसकी पुष्टि हजारीबाग उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह ने की थी. अवैध निकासी की प्राप्त सूचना पर जिला प्रशासन द्वारा कार्रवाई करते हुए अपर समाहर्ता, हजारीबाग की अध्यक्षता में चार सदस्यीय जांच दल का गठन किया.

इस मामले की जांच के दौरान यह पाया गया कि अवैध रूप से सरकारी राशि की निकासी की गई तथा उक्त राशि को विभिन्न संदिग्ध बैंक खातों में हस्तांतरित किया गया. कुल 21 संदिग्ध बैंक खातों को फ्रीज करने का निर्देश संबंधित बैंकों को दिया गया है. इन खातों में उपलब्ध लगभग 1.60 करोड़ रुपया (एक करोड़ साठ लाख रुपये) की राशि फ्रीज कर सुरक्षित कर लिया गया है.

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