विकासनगर में अतिक्रमण पर बड़ा एक्शन, 111 अवैध निर्माण पर चली जेसीबी
विकासनगर में उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड की जमीन पर हुए अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई. कुल 111 निर्माण ध्वस्त किए गए.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 24, 2025 at 6:04 PM IST
विकासनगर: देहरादून के विकासनगर स्थित ढकरानी और ढालीपुर में शक्ति नहर किनारे यूजेवीएनएल (उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड) की जमीन पर अवैध अतिक्रमण कर बसी बस्ती पर फिर कार्रवाई हुई. रविवार को शुरू हुई कार्रवाई सोमवार को भी जारी रही. रविवार शाम 5 बजे तक जहां करीब 65 अवैध अतिक्रमण को जेसीबी मशीन के जरिए ध्वस्त कर दिया गया था, वहीं सोमवार को प्रशासन की टीम ने एक बार फिर अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई शुरू की. कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा.
अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई में 6 जेसीबी मशीनों के गरजने से एक एक कर आवासीय और गैर आवासीय मकान जमींदोज किए गए. अपने आशियानों के बचाने की कोशिश नाकाम होने के बाद लोग अपना सामान समेटते हुए अपने जानकारों के यहां चले गए. शक्ति नहर किनारे की उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड की जमीन पर बसी अवैध बस्ती पर साल 2023 में बड़ी कार्रवाई करते हुए 300 के करीब पक्के निर्माण को धवस्त कर खाली कराया गया था. इस बार करीब 111 अतिक्रमण चिन्हित किए गए हैं. इस दौरान लोगों का विरोध भी झेलना पड़ा. ढकरानी गांव में भारी पुलिस बल की मौजदूगी में प्रशासन की टीम लगातार अवैध अतिक्रमण को धराशायी कर रही है.
विकासनगर एसडीएम विनोद कुमार ने कहा है कि, उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड की जमीनों पर जो अवैध अतिक्रमण था, उसको हटाने की कार्रवाई यूजीवीएनएल द्वारा रविवार से शुरू की गई है और इस कार्रवाई के दौरान करीब 10 हेक्टेयर भूमि को अतिक्रमण मुक्त किया जाना है और 111 निर्माण इमसें मौजूद है.
टीमें कर रही अभिलेखों का निरीक्षण: रविवार शाम 5 बजे तक 65 निर्माण ध्वस्त किए गए. अगले दिन सोमवार को भी यह कार्रवाई जारी है. उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों द्वारा पुराने अभिलेखों और पैमाइश को आधार बनाकर विरोध किया जा रहा था. जिस पर प्रशासन और यूजीवीएनएल की पांच टीमें संयुक्त रूप से उनके अभिलेखों का निरीक्षण कर रही है. जिस वजह से जो विरोध था, वह शांत हुआ है. आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी. उन्होंने कहा कि यूजीवीएनएल की भूमि पर जो भी निर्माण, आवासीय या अन्य, वह सभी अवैध रूप से बने हुए थे.
