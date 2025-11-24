ETV Bharat / state

विकासनगर में अतिक्रमण पर बड़ा एक्शन, 111 अवैध निर्माण पर चली जेसीबी

विकासनगर में उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड की जमीन पर हुए अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई. कुल 111 निर्माण ध्वस्त किए गए.

ACTION AGAINST ENCROACHMENT
विकासनगर में अतिक्रमण पर बड़ा एक्शन (PHOTO- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 24, 2025 at 6:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

विकासनगर: देहरादून के विकासनगर स्थित ढकरानी और ढालीपुर में शक्ति नहर किनारे यूजेवीएनएल (उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड) की जमीन पर अवैध अतिक्रमण कर बसी बस्ती पर फिर कार्रवाई हुई. रविवार को शुरू हुई कार्रवाई सोमवार को भी जारी रही. रविवार शाम 5 बजे तक जहां करीब 65 अवैध अतिक्रमण को जेसीबी मशीन के जरिए ध्वस्त कर दिया गया था, वहीं सोमवार को प्रशासन की टीम ने एक बार फिर अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई शुरू की. कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा.

अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई में 6 जेसीबी मशीनों के गरजने से एक एक कर आवासीय और गैर आवासीय मकान जमींदोज किए गए. अपने आशियानों के बचाने की कोशिश नाकाम होने के बाद लोग अपना सामान समेटते हुए अपने जानकारों के यहां चले गए. शक्ति नहर किनारे की उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड की जमीन पर बसी अवैध बस्ती पर साल 2023 में बड़ी कार्रवाई करते हुए 300 के करीब पक्के निर्माण को धवस्त कर खाली कराया गया था. इस बार करीब 111 अतिक्रमण चिन्हित किए गए हैं. इस दौरान लोगों का विरोध भी झेलना पड़ा. ढकरानी गांव में भारी पुलिस बल की मौजदूगी में प्रशासन की टीम लगातार अवैध अतिक्रमण को धराशायी कर रही है.

विकासनगर में अतिक्रमण पर बड़ा एक्शन (VIDEO-ETV Bharat)

विकासनगर एसडीएम विनोद कुमार ने कहा है कि, उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड की जमीनों पर जो अवैध अतिक्रमण था, उसको हटाने की कार्रवाई यूजीवीएनएल द्वारा रविवार से शुरू की गई है और इस कार्रवाई के दौरान करीब 10 हेक्टेयर भूमि को अतिक्रमण मुक्त किया जाना है और 111 निर्माण इमसें मौजूद है.

Action against encroachment
लोगों ने विरोध कर कार्रवाई को रोकने की कोशिश की. (PHOTO-ETV Bharat)

टीमें कर रही अभिलेखों का निरीक्षण: रविवार शाम 5 बजे तक 65 निर्माण ध्वस्त किए गए. अगले दिन सोमवार को भी यह कार्रवाई जारी है. उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों द्वारा पुराने अभिलेखों और पैमाइश को आधार बनाकर विरोध किया जा रहा था. जिस पर प्रशासन और यूजीवीएनएल की पांच टीमें संयुक्त रूप से उनके अभिलेखों का निरीक्षण कर रही है. जिस वजह से जो विरोध था, वह शांत हुआ है. आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी. उन्होंने कहा कि यूजीवीएनएल की भूमि पर जो भी निर्माण, आवासीय या अन्य, वह सभी अवैध रूप से बने हुए थे.

Action against encroachment
अवैध अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर (PHOTO-ETV Bharat)

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

अतिक्रमण पर कार्रवाई
विकासनगर अतिक्रमण पर कार्रवाई
ACTION ON VIKASNAGAR ENCROACHMENT
यूजीवीएनएल जमीन पर अतिक्रमण
ACTION AGAINST ENCROACHMENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Exclusive: जयदीप हार्डिकर! पत्रकारिता के क्षेत्र में रामोजी एक्सीलेंस अवॉर्ड के पहले विजेता के संघर्षों की दास्तां

रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड विजेता सथुपति प्रसन्नाश्री बोलीं, 'आदिवासी समुदायों की भाषाओं का संरक्षण जरूरी, पहचान का सबसे शक्तिशाली आधार है भाषा'

डॉ. माधवी लता को रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड, जानें- कैसे दुनिया का सबसे ऊंचा चिनाब पुल बनाने का मिला मौका

'मैं ऐसी दुनिया चाहता हूं, जहां...', रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड पाने वाले आकाश टंडन ने ईटीवी भारत से बात की

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.