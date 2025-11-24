ETV Bharat / state

विकासनगर में अतिक्रमण पर बड़ा एक्शन, 111 अवैध निर्माण पर चली जेसीबी

विकासनगर: देहरादून के विकासनगर स्थित ढकरानी और ढालीपुर में शक्ति नहर किनारे यूजेवीएनएल (उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड) की जमीन पर अवैध अतिक्रमण कर बसी बस्ती पर फिर कार्रवाई हुई. रविवार को शुरू हुई कार्रवाई सोमवार को भी जारी रही. रविवार शाम 5 बजे तक जहां करीब 65 अवैध अतिक्रमण को जेसीबी मशीन के जरिए ध्वस्त कर दिया गया था, वहीं सोमवार को प्रशासन की टीम ने एक बार फिर अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई शुरू की. कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा.

अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई में 6 जेसीबी मशीनों के गरजने से एक एक कर आवासीय और गैर आवासीय मकान जमींदोज किए गए. अपने आशियानों के बचाने की कोशिश नाकाम होने के बाद लोग अपना सामान समेटते हुए अपने जानकारों के यहां चले गए. शक्ति नहर किनारे की उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड की जमीन पर बसी अवैध बस्ती पर साल 2023 में बड़ी कार्रवाई करते हुए 300 के करीब पक्के निर्माण को धवस्त कर खाली कराया गया था. इस बार करीब 111 अतिक्रमण चिन्हित किए गए हैं. इस दौरान लोगों का विरोध भी झेलना पड़ा. ढकरानी गांव में भारी पुलिस बल की मौजदूगी में प्रशासन की टीम लगातार अवैध अतिक्रमण को धराशायी कर रही है.