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अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन का एक्शन, बुलडोजर से ध्वस्त किया गया निर्माण, एकतरफा कार्रवाई का आरोप

दुर्ग : दुर्ग नगर निगम ने गुरुवार सुबह बोरसी भाठा क्षेत्र में दुर्ग-बालोद रेलवे लाइन किनारे बने अतिक्रमणों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए चार दुकानों को ध्वस्त कर दिया. यह कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश और प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत की गई. कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा, ताकि किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो.लेकिन कार्रवाई के दौरान अधिकारी मीडिया से बातचीत करने से बचते नजर आए.

हाईकोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई का दावा

गुरुवार सुबह कार्रवाई शुरू होने से पहले नगर निगम की टीम ने संबंधित स्थलों पर नोटिस चस्पा किए.इसके बाद जेसीबी की मदद से अवैध निर्माणों को हटाया गया.अधिकारियों के अनुसार यह कार्रवाई एसडीएम कोर्ट के आदेश और उसके बाद अपील खारिज होने के बाद संभव हो सकी.वहीं प्रभावित पक्ष और पूर्व पार्षद ज्ञानदास बंजारे ने कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए इसे एकतरफा बताया. उन्होंने आरोप लगाया कि बिना उचित सूचना के सुबह 4 बजे कार्रवाई की गई.

बोरसी भाठा में चार दुकानें तोड़ी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)