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अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन का एक्शन, बुलडोजर से ध्वस्त किया गया निर्माण, एकतरफा कार्रवाई का आरोप

दुर्ग नगर निगम के बोरसी भाठा क्षेत्र में अतिक्रमण पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है.वहीं पीड़ित पक्ष ने एकतरफा कार्रवाई का आरोप लगाया है.

Four shops demolished in Borsi Bhatha
अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन का एक्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 18, 2026 at 2:12 PM IST

3 Min Read
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दुर्ग : दुर्ग नगर निगम ने गुरुवार सुबह बोरसी भाठा क्षेत्र में दुर्ग-बालोद रेलवे लाइन किनारे बने अतिक्रमणों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए चार दुकानों को ध्वस्त कर दिया. यह कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश और प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत की गई. कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा, ताकि किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो.लेकिन कार्रवाई के दौरान अधिकारी मीडिया से बातचीत करने से बचते नजर आए.

हाईकोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई का दावा

गुरुवार सुबह कार्रवाई शुरू होने से पहले नगर निगम की टीम ने संबंधित स्थलों पर नोटिस चस्पा किए.इसके बाद जेसीबी की मदद से अवैध निर्माणों को हटाया गया.अधिकारियों के अनुसार यह कार्रवाई एसडीएम कोर्ट के आदेश और उसके बाद अपील खारिज होने के बाद संभव हो सकी.वहीं प्रभावित पक्ष और पूर्व पार्षद ज्ञानदास बंजारे ने कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए इसे एकतरफा बताया. उन्होंने आरोप लगाया कि बिना उचित सूचना के सुबह 4 बजे कार्रवाई की गई.

Four shops demolished in Borsi Bhatha
बोरसी भाठा में चार दुकानें तोड़ी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

साल 1956 से यहां रह रहे हैं और राजनीतिक कारणों से उनके वार्ड को निशाना बनाया गया है. अपर कलेक्टर ने 25 तारीख तक कार्रवाई नहीं होने की बात कही थी और अब दोबारा न्यायालय की शरण लेंगे-ज्ञानदास बंजारे,पूर्व पार्षद बोरसी भाठा

Action taken against encroachment
अतिक्रमण के खिलाफ हुई कार्रवाई (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

एकतरफा कार्रवाई करने का आरोप

वहीं एक अन्य प्रभावित व्यक्ति जीवन यादव ने बताया कि उनका मामला पहले से न्यायालय में चल रहा था और उन्हें किसी नए आदेश की जानकारी नहीं दी गई थी.हमने हाईकोर्ट के आदेश के बारे में भी पूछा तो जवाब मिला कि कॉपी नही आई है,लेकिन हटाने का आदेश हो चुका है. पीड़ित पक्ष ने प्रशासन की कार्रवाई पर आपत्ति जताई.

अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन का एक्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मैंने जब पूछा कि तोड़फोड़ की कार्रवाई क्यों कर रहे हो,तो बोले कि तुमने अतिक्रमण करके मकान बनाया है और कमाई कर रहे हो.जबकि 23 तारीख को मेरी पेशी थी.उससे पहले ही आधी रात में आकर तोड़ने की कार्रवाई हुई है- जीवन यादव, पीड़ित

जानकारी के मुताबिक पहले एसडीएम न्यायालय ने अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ प्रभावित पक्षों ने अपील दायर की थी, लेकिन करीब एक सप्ताह पहले अपील खारिज कर दी गई.सुबह करीब 5 बजे से ही क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुखनंदन राठौर, नगर निगम आयुक्त सुमित अग्रवाल, एसडीएम कार्यालय के अधिकारी और तहसीलदार वीरेंद्र सिंह सहित प्रशासनिक अमला मौजूद रहा.

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ACTION TAKEN AGAINST ENCROACHMENT

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