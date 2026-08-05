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रुद्रपुर में काशीपुर बाईपास का होगा चौड़ीकरण, अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, व्यापारियों ने किया हंगामा

रुद्रपुर व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय जुनेजा ने प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि सड़क चौड़ीकरण परियोजना के लिए अभी तक टेंडर प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है और न ही बजट स्वीकृत हुआ है. ऐसे में अतिक्रमण हटाने की जल्दबाजी समझ से परे है.

लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा. (ETV Bharat)

भारी पुलिस बल तैनात रहा : अतिक्रमण हटाने के दौरान मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा, ताकि कानून-व्यवस्था बनी रहे. हालांकि कार्रवाई के दौरान कई व्यापारियों ने विरोध दर्ज कराया और प्रशासन से इस अभियान को फिलहाल रोकने की मांग की. व्यापारियों का कहना था कि त्योहारी सीजन शुरू होने वाला है और ऐसे समय में की जा रही कार्रवाई से उनके व्यापार पर प्रतिकूल असर पड़ेगा.

कार्रवाई के दौरान सड़क किनारे बने अस्थायी निर्माण, शेड, चबूतरे और अन्य अतिक्रमण हटाए गए. वहीं जिन स्थानों पर पक्के निर्माण और दुकानों को ध्वस्त किया जाना है, वहां संबंधित लोगों को निर्धारित समय दिया गया है. जिन मामलों में निर्माण से जुड़े विवाद न्यायालय में विचाराधीन हैं, उन्हें फिलहाल कार्रवाई से अलग रखा गया.

रुद्रपुर: उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय रुद्रपुर में काशीपुर बाईपास रोड के चौड़ीकरण को लेकर प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है. पीडब्ल्यूडी (लोक निर्माण विभाग), तहसील प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने डीडी चौक से गाबा चौक तक सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण को हटाया. कार्रवाई के दौरान व्यापारियों ने विरोध जताते हुए प्रशासन पर कई सवाल उठाए.

संजय जुनेजा ने दावा किया कि उन्हें जानकारी मिली है कि लगभग 13 करोड़ 72 लाख रुपये का प्रस्ताव तैयार किया गया है, लेकिन अभी कार्य का टेंडर जारी नहीं हुआ. उन्होंने कहा कि यदि टेंडर ही नहीं हुआ तो सड़क निर्माण कार्य कैसे शुरू होगा. उन्होंने प्रशासन से परियोजना की पूरी जानकारी सार्वजनिक करने और व्यापारियों को विश्वास में लेने की मांग की.

संजय जुनेजा ने कहा कि प्रशासन को त्योहारों के दौरान इस तरह की कार्रवाई से बचना चाहिए था. यदि सड़क चौड़ीकरण आवश्यक था तो यह अभियान कुछ महीने पहले या त्योहारी सीजन के बाद भी चलाया जा सकता था. मौजूदा कार्रवाई से बाजार का माहौल प्रभावित होगा और ग्राहकों की आवाजाही कम होने से व्यापारियों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा.

-संजय जुनेजा, अध्यक्ष, रुद्रपुर व्यापार मंडल-

वहीं, उप जिलाधिकारी मनीष बिष्ट ने स्पष्ट किया कि काशीपुर बाईपास पर सड़क चौड़ीकरण के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने बताया कि

मुझे इस अभियान के लिए मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है., पुलिस और राजस्व विभाग के सहयोग से पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से कराई जा रही है. प्रशासन का उद्देश्य केवल सड़क चौड़ीकरण में बाधा बन रहे अतिक्रमण को हटाना है और पूरी प्रक्रिया कानून के दायरे में रहकर की जा रही है.

-मनीष बिष्ट, उप जिलाधिकारी-

इस बीच समाजसेवी सुशील गाबा ने भी कार्रवाई पर अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि शहर का विकास और सड़क चौड़ीकरण आवश्यक है, लेकिन प्रभावित व्यापारियों के पुनर्वास की व्यवस्था पहले की जानी चाहिए थी.

यदि प्रशासन को पहले से पता था कि सड़क चौड़ीकरण के कारण दर्जनों दुकानें प्रभावित होंगी, तो पहले वैकल्पिक दुकानें या पुनर्वास की व्यवस्था करनी चाहिए थी. बिना पुनर्वास के दुकानों को हटाने से कई परिवारों की आजीविका प्रभावित होगी. वे आर्थिक व मानसिक संकट का सामना करेंगे.

-सुशील गाबा, समाजसेवी-

सुशील गाबा ने यह भी कहा कि शहर में पहले भी कई सड़कों को तोड़ा गया, लेकिन उनका निर्माण समय पर पूरा नहीं हो सका. इसलिए प्रशासन को इस बार भी यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सड़क चौड़ीकरण का कार्य तय समय सीमा में पूरा हो और व्यापारियों व आम जनता को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े.

फिलहाल प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सड़क चौड़ीकरण परियोजना को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा. आने वाले दिनों में पक्के निर्माणों पर भी नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है. वहीं व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो वे आंदोलन की रणनीति बनाएंगे.

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