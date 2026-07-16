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मासूमों की जिंदगी दांव पर! दिव्यांग ड्राइवर चला रहा था स्कूल वैन, परिवहन विभाग ने लिया बड़ा एक्शन

महराजगंज: जनपद में स्कूली बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले एक निजी स्कूल पर परिवहन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. मिशन सेफ फ्यूचर अभियान के तहत चेकिंग के दौरान पता चला कि स्कूल वैन को चलाने के लिए दिव्यांग चालक को रखा गया था, जो रोज़ाना मासूम बच्चों को स्कूल लाने और ले जाने का काम करता था. लापरवाही उजागर होते ही विभाग ने वाहन को जब्त कर लिया है. इसके साथ ही आरोपी चालक का ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और संबंधित विद्यालय की मान्यता समाप्त करने के लिए शिक्षा विभाग को पत्र भेजा गया है.

दरअसल, गुरुवार को मिशन सेफ फ्यूचर अभियान के तहत सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) की टीम ने फरेंदा स्थित स्कॉलर एकेडमी की स्कूल वैन (UP55CT-5942) को जांच के लिए रोका. वाहन चला रहे विनोद पुत्र जयप्रकाश से पूछताछ में पता चला कि करीब दो साल पहले सड़क दुर्घटना में उनका दाहिना पैर गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था. अब वह बिना सहारे सामान्य रूप से चल भी नहीं सकते हैं. इसके बावजूद वह प्रतिदिन बच्चों को घर से स्कूल और स्कूल से घर पहुंचाने का कार्य कर रहे थे.

परिवहन विभाग ने इसे मोटर वाहन अधिनियम-1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली-1989 का गंभीर उल्लंघन माना है. अधिकारियों का कहना है कि स्कूली बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है. ऐसे चालक से स्कूल वाहन संचालित कराना न केवल नियमों के विपरीत है, बल्कि किसी भी समय बड़े हादसे का कारण बन सकता था.