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मासूमों की जिंदगी दांव पर! दिव्यांग ड्राइवर चला रहा था स्कूल वैन, परिवहन विभाग ने लिया बड़ा एक्शन

संबंधित विद्यालय की मान्यता समाप्त करने के लिए शिक्षा विभाग को पत्र भेजा गया है.

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बच्चों की जान से खिलवाड़! दिव्यांग चालक चला रहा था स्कूल वैन, परिवहन विभाग ने की बड़ी कार्रवाई (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 16, 2026 at 8:32 PM IST

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महराजगंज: जनपद में स्कूली बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले एक निजी स्कूल पर परिवहन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. मिशन सेफ फ्यूचर अभियान के तहत चेकिंग के दौरान पता चला कि स्कूल वैन को चलाने के लिए दिव्यांग चालक को रखा गया था, जो रोज़ाना मासूम बच्चों को स्कूल लाने और ले जाने का काम करता था. लापरवाही उजागर होते ही विभाग ने वाहन को जब्त कर लिया है. इसके साथ ही आरोपी चालक का ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और संबंधित विद्यालय की मान्यता समाप्त करने के लिए शिक्षा विभाग को पत्र भेजा गया है.

दरअसल, गुरुवार को मिशन सेफ फ्यूचर अभियान के तहत सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) की टीम ने फरेंदा स्थित स्कॉलर एकेडमी की स्कूल वैन (UP55CT-5942) को जांच के लिए रोका. वाहन चला रहे विनोद पुत्र जयप्रकाश से पूछताछ में पता चला कि करीब दो साल पहले सड़क दुर्घटना में उनका दाहिना पैर गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था. अब वह बिना सहारे सामान्य रूप से चल भी नहीं सकते हैं. इसके बावजूद वह प्रतिदिन बच्चों को घर से स्कूल और स्कूल से घर पहुंचाने का कार्य कर रहे थे.

परिवहन विभाग ने इसे मोटर वाहन अधिनियम-1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली-1989 का गंभीर उल्लंघन माना है. अधिकारियों का कहना है कि स्कूली बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है. ऐसे चालक से स्कूल वाहन संचालित कराना न केवल नियमों के विपरीत है, बल्कि किसी भी समय बड़े हादसे का कारण बन सकता था.

उसके बाद अधिकारियों ने स्कूल वैन को जब्त कर लिया है. चालक के ड्राइविंग लाइसेंस को निरस्त करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है, इसके अलावा जिला विद्यालय निरीक्षक और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को पत्र भेजकर संबंधित विद्यालय की मान्यता निरस्त करने को कहा गया है.

एआरटीओ मनोज सिंह ने कहा कि स्कूली वाहनों में बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है. कोई भी विद्यालय या वाहन संचालक नियमों की अनदेखी करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. मिशन सेफ फ्यूचर के तहत अभियान चलाकर स्कूल वाहनों की जांच की जा रही है. इस मामले में वाहन को जब्त कर चालक का ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. साथ ही संबंधित विद्यालय की मान्यता निरस्त कराने के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को पत्र भेजा गया है.

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