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छाताबाद भू-धंसान मामले में BCCL अधिकारियों पर कार्रवाई, CMD समेत 5 के खिलाफ केस दर्ज

धनबाद: कतरास स्थित छाताबाद में भू-धंसान की घटना के बाद अब BCCL अधिकारियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है. शिकायतकर्ता अनवर अली ने BCCL के CMD मनोज अग्रवाल समेत पांच लोगों को शिकायत में आरोपी बनाया है. शिकायत में महाप्रबंधक क्षेत्र-3 सत्यकाम आनंद, एजेंट एरिया-3 अरविंद झा, GM सिक्योरिटी BCCL धनबाद और अन्य कर्मचारियों का भी नाम दर्ज है. शिकायतकर्ता का आरोप है कि भू-धंसान की घटना में उसके घर और सामान को भारी नुकसान हुआ. शिकायत के बाद पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है.

शिकायतकर्ता के मुताबिक, 7 अगस्त की सुबह करीब 3:30 बजे छाताबाद इलाके में अचानक जमीन धंसने की घटना हुई। शिकायत में दावा किया गया है कि भू-धंसान के कारण उसके घर और घर में रखा सामान प्रभावित हुआ। आवेदन में घटना के दौरान आसपास के लोगों के मौके पर पहुंचने और स्थिति को संभालने की कोशिश का भी उल्लेख किया गया है.

30-35 लाख रुपये के नुकसान का अनुमान

शिकायतकर्ता ने अपने आवेदन में घर और सामान को हुए नुकसान का अनुमान करीब 30 से 35 लाख रुपये लगाया है. आवेदन में अलग-अलग सामान और उसकी अनुमानित कीमत का भी जिक्र किया गया है. शिकायत में यह आरोप भी लगाया गया है कि इलाके में पूर्व से भू-धंसान की आशंका और जमीन के नीचे चल रही गतिविधियों को लेकर संबंधित अधिकारियों को जानकारी थी. इसके बावजूद सुरक्षा और रोकथाम को लेकर पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए.