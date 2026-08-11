छाताबाद भू-धंसान मामले में BCCL अधिकारियों पर कार्रवाई, CMD समेत 5 के खिलाफ केस दर्ज
धनबाद के छाताबाद में भू-धंसान से विस्थापित एक व्यक्ति ने बीसीसीएल के सीएमडी समेत पांच अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया है.
Published : August 11, 2026 at 12:45 PM IST
धनबाद: कतरास स्थित छाताबाद में भू-धंसान की घटना के बाद अब BCCL अधिकारियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है. शिकायतकर्ता अनवर अली ने BCCL के CMD मनोज अग्रवाल समेत पांच लोगों को शिकायत में आरोपी बनाया है. शिकायत में महाप्रबंधक क्षेत्र-3 सत्यकाम आनंद, एजेंट एरिया-3 अरविंद झा, GM सिक्योरिटी BCCL धनबाद और अन्य कर्मचारियों का भी नाम दर्ज है. शिकायतकर्ता का आरोप है कि भू-धंसान की घटना में उसके घर और सामान को भारी नुकसान हुआ. शिकायत के बाद पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है.
शिकायतकर्ता के मुताबिक, 7 अगस्त की सुबह करीब 3:30 बजे छाताबाद इलाके में अचानक जमीन धंसने की घटना हुई। शिकायत में दावा किया गया है कि भू-धंसान के कारण उसके घर और घर में रखा सामान प्रभावित हुआ। आवेदन में घटना के दौरान आसपास के लोगों के मौके पर पहुंचने और स्थिति को संभालने की कोशिश का भी उल्लेख किया गया है.
30-35 लाख रुपये के नुकसान का अनुमान
शिकायतकर्ता ने अपने आवेदन में घर और सामान को हुए नुकसान का अनुमान करीब 30 से 35 लाख रुपये लगाया है. आवेदन में अलग-अलग सामान और उसकी अनुमानित कीमत का भी जिक्र किया गया है. शिकायत में यह आरोप भी लगाया गया है कि इलाके में पूर्व से भू-धंसान की आशंका और जमीन के नीचे चल रही गतिविधियों को लेकर संबंधित अधिकारियों को जानकारी थी. इसके बावजूद सुरक्षा और रोकथाम को लेकर पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए.
शिकायतकर्ता की ओर से दिए गए आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है. मामले में पुलिस की ओर से आगे की कार्रवाई की जा रही है. जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी:- अजीत कुमार विमल, बाघमारा एसडीपीओ
विस्थापितों की सुरक्षित पुनर्वास की मांग
ये सभी आरोप फिलहाल शिकायतकर्ता की ओर से लगाए गए हैं. शिकायत में जिन BCCL अधिकारियों और कर्मचारियों के नाम दर्ज हैं, उनकी ओर से इन आरोपों पर क्या जवाब दिया गया है, यह जांच के बाद ही स्पष्ट होगा. छाताबाद में भू-धंसान के बाद स्थानीय ग्रामीणों की सबसे बड़ी मांग सुरक्षित पुनर्वास और प्रभावित परिवारों को उचित मुआवजा देने की है.
ऐसे में पुलिस शिकायत के बाद मामले की जांच में यह भी महत्वपूर्ण होगा कि भू-धंसान की वजह क्या थी. साथ ही पूर्व में कोई सुरक्षा चेतावनी या कार्रवाई हुई थी या नहीं और प्रभावित परिवारों के नुकसान की वास्तविक स्थिति क्या है, यह जांच का विषय है. फिलहाल शिकायत के आधार पर पुलिस मामले की जांच करेगी. जांच में सामने आने वाले तथ्यों से ही यह स्पष्ट होगा कि भू-धंसान की घटना में किसी अधिकारी या कर्मचारी की लापरवाही की भूमिका थी या नहीं.
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