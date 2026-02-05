ETV Bharat / state

नर्सिंग छात्रा की पार्टी में बवाल करने वाला बदमाश जिला बदर, पहले से कई मामलों में था आरोपी

जनपद में शांति व्यवस्था बनाए रखने और अपराधियों पर सख्त नियंत्रण के लिए इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी.

आरोपी जिला बदर
आरोपी जिला बदर (Photo Credit : Bareilly Police)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 5, 2026 at 5:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बरेली: नर्सिंग छात्रा की बर्थडे पार्टी में जमकर बवाल करने के मामले में बरेली पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी ऋषभ ठाकुर को जिला बदर कर दिया है. यह कार्रवाई जनपद में कानून व्यवस्था बनाए रखने और असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से की गई है.

ऋषभ ठाकुर जिला बदर (Video Credit : Bareilly Police)



घटना बरेली के प्रेमनगर थाना क्षेत्र स्थित डेन कैफे में 27 दिसंबर 2025 को घटी थी, जहां एक नर्सिंग छात्रा की बर्थडे पार्टी के दौरान कुछ उत्पातियों नें जमकर हंगामा किया, घटना के बाद प्रेमनगर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस प्रकरण में शामिल छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि ऋषभ ठाकुर को मुख्य आरोपी बनाया.

एसपी सिटी मानुष पारिक के मुताबिक जब प्रेमनगर पुलिस ने मुख्य आरोपी ऋषभ ठाकुर का रिकॉर्ड खंगाला तो उसके नाम पर पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज मिले, सुभाषनगर में चोरी का एक मुकदमा पहले से दर्ज था. आपराधिक गतिविधियों और सार्वजनिक शांति भंग करने की घटनाओं के कई मुकदमें दर्ज मिले, जिसको देखते हुए पुलिस प्रशासन ने ऋषभ ठाकुर के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई का प्रस्ताव तैयार कर बरेली सीमा के बाहर कर दिया.

पुलिस की ओर से आरोपी को जिला बदर की अवधि और शर्तों से अवगत कराते हुए संबंधित जिलों की सीमा में छोड़ दिया गया. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जनपद में शांति व्यवस्था बनाए रखने और अपराधियों पर सख्त नियंत्रण के लिए इस तरह की कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी.

एसपी सिटी मानुष पारिक ने मीडिया को बताया कि जिले में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के मकसद से आरोपी ऋषभ ठाकुर को न्यायालय अपर जिला नगर के आदेश पर गुंडा एक्ट के तहत जिला बदर की कार्रवाई की गई है. ऋषभ पर पूर्व में चार मुकदमे दर्ज है.

ये भी पढ़ें: बरेली हिंसा के आरोपी नाजिम रजा खान की ज़मानत मंजूर, हाईकोर्ट ने कहा- ठोस साक्ष्य नहीं

ये भी पढ़ें: बरेली में मेडिकल छात्र का अपहरण करने वाला बदमाश गिरफ्तार, यूपीआई से पैसे कराए थे ट्रांसफर

TAGGED:

NURSING STUDENTS PARTY IN BAREILLY
RISHABH THAKUR BANISHED DISTRICT
BAREILLY NEWS
NURSING STUDENT BEATEN IN BAREILLY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.