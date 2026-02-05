ETV Bharat / state

नर्सिंग छात्रा की पार्टी में बवाल करने वाला बदमाश जिला बदर, पहले से कई मामलों में था आरोपी





घटना बरेली के प्रेमनगर थाना क्षेत्र स्थित डेन कैफे में 27 दिसंबर 2025 को घटी थी, जहां एक नर्सिंग छात्रा की बर्थडे पार्टी के दौरान कुछ उत्पातियों नें जमकर हंगामा किया, घटना के बाद प्रेमनगर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस प्रकरण में शामिल छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि ऋषभ ठाकुर को मुख्य आरोपी बनाया.



एसपी सिटी मानुष पारिक के मुताबिक जब प्रेमनगर पुलिस ने मुख्य आरोपी ऋषभ ठाकुर का रिकॉर्ड खंगाला तो उसके नाम पर पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज मिले, सुभाषनगर में चोरी का एक मुकदमा पहले से दर्ज था. आपराधिक गतिविधियों और सार्वजनिक शांति भंग करने की घटनाओं के कई मुकदमें दर्ज मिले, जिसको देखते हुए पुलिस प्रशासन ने ऋषभ ठाकुर के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई का प्रस्ताव तैयार कर बरेली सीमा के बाहर कर दिया.



पुलिस की ओर से आरोपी को जिला बदर की अवधि और शर्तों से अवगत कराते हुए संबंधित जिलों की सीमा में छोड़ दिया गया. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जनपद में शांति व्यवस्था बनाए रखने और अपराधियों पर सख्त नियंत्रण के लिए इस तरह की कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी.



एसपी सिटी मानुष पारिक ने मीडिया को बताया कि जिले में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के मकसद से आरोपी ऋषभ ठाकुर को न्यायालय अपर जिला नगर के आदेश पर गुंडा एक्ट के तहत जिला बदर की कार्रवाई की गई है. ऋषभ पर पूर्व में चार मुकदमे दर्ज है.

