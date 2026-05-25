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नशे में यातायात बाधित करने और पुलिसकर्मियों से अभद्रता करना पड़ा भारी, व्यक्ति गिरफ्तार

देहरादून में पुलिस ने नशे में यातायात नियमों को तोड़ने और पुलिसकर्मियों से अभद्रता पर एक व्यक्ति पर कार्रवाई की.

police mistreatment Action
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 25, 2026 at 1:10 PM IST

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देहरादून: थाना राजपुर क्षेत्र के अंतर्गत सार्वजनिक स्थान पर शराब पीकर वाहन चलाने, यातायात को बाधित करने और पुलिस कर्मियों के साथ बदतमीजी वाले व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. साथ ही पुलिस ने वाहन को भी सीज कर दिया है. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद एसएसपी ने वीडियो का संज्ञान लेते हुए थाना राजपुर पुलिस को निर्देशित किया था. परिजनों ने बताया कि पति लंबे समय से मानसिक रूप से अस्वस्थ है, जिसका इलाज चल रहा है.

बता दें कि वर्तमान में प्रचलित ऑपरेशन प्रहार के अंतर्गत एसएसपी ने सभी अधीनस्थों को यातायात के नियमों का उल्लंघन करने और सार्वजनिक स्थान पर हुड़दंग करने वालों को चिन्हित करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए हैं. जिसके तहत 24 मई को ट्रैफिक कंट्रोल के माध्यम से चौकी जाखन को सूचना मिली कि एक कार सवार जोहडी तिराहे में कार को रोककर यातायात को बाधित कर रहा है और ट्रैफिक ड्यूटी में नियुक्त पुलिस कर्मियों के साथ बदतमीजी कर रहा है.

सूचना मिलने के बाद पुलिस जोहड़ी तिराहा पहुंचने के बाद मौके पर वाहन चालक का एल्कोमीटर टेस्ट किया गया, जिसमें उसके शराब पीने की पुष्टि हुई. जिस पर व्यक्ति की कार को धारा 185 एमवी एक्ट के तहत सीज किया गया और चालक विनय कुमार निवासी भिवानी हरियाणा को गिरफ्तार किया गया. इस दौरान वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो गया. जिसके बाद एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल के संज्ञान में आने के बाद थाना राजपुर प्रभारी को कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया था.

सीओ डालनवाला प्रभारी नितिन लोहनी ने बताया है कि वाहन चालक के द्वारा अपना नाम निवासी सेक्टर 13 भिवानी हरियाणा बताया.आरोपी की पत्नी, जो रायपुर में रहती है, उससे जानकारी करने पर उनके द्वारा बताया की उनका पति साल 2021 से मानसिक रूप से डिस्टर्ब है. जिसका इलाज दिल्ली के एक हॉस्पिटल में चल रहा है. पत्नी के 21 मई को अपने मायके देहरादून आने पर यह व्यक्ति भी अपने ससुराल आया था. नशे और तनाव की हालत में ससुराल से निकल कर व्यक्ति ने यह हरकत की गयी. जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया है.

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