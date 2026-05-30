कानपुर के घाटमपुर में 92 वाहनों पर एक्शन; 6.75 लाख का जुर्माना लगाया, संयुक्त टीम ने चलाया चेकिंग अभियान
एसडीएम ने बताया कि हाईवे पर सड़क सुरक्षा को मजबूत करने और हादसों को रोकने के उद्देश्य से कदम उठाया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 30, 2026 at 10:43 PM IST
कानपुर : घाटमपुर तहसील क्षेत्र में शुक्रवार देर रात प्रशासनिक, पुलिस, परिवहन और खनन विभाग की संयुक्त टीम ने हाईवे पर एक बड़ा चेकिंग अभियान चलाया. जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह के आदेश पर हुई इस कार्रवाई में नियमों का उल्लंघन करने वाले कुल 92 वाहनों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया गया. टीम ने मौके पर ही 9 वाहनों को सीज कर दिया, जबकि 83 गाड़ियों का चालान काटा गया. इस पूरी कार्रवाई के दौरान वाहन मालिकों पर कुल 6.75 लाख रुपये का आर्थिक जुर्माना लगाया गया.
उपजिलाधिकारी अबिचल प्रताप सिंह के नेतृत्व में अभियान चलाया गया. टीम ने नियमों की अनदेखी करने वाले 53 वाहनों का चालान किया और 6 गाड़ियों को सीज कर दिया. परिवहन विभाग की ओर से सबसे बड़ा एक्शन लेते हुए कुल 5.75 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया.
इसी अभियान के दौरान खनन विभाग ने भी अवैध खनन और बिना अनुमति के हो रहे परिवहन के मामलों पर शिकंजा कसा. विभाग ने 3 वाहनों को सीज करते हुए उन पर 1 लाख रुपये का जुर्माना ठोंका. इसके साथ ही पुलिस विभाग ने भी यातायात नियमों को ताक पर रखकर दौड़ने वाले 30 वाहनों का चालान काटा.
एसडीएम अबिचल प्रताप सिंह ने बताया कि हाईवे पर सड़क सुरक्षा को मजबूत करने और हादसों को रोकने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है. इस औचक चेकिंग का मुख्य मकसद ओवरलोडिंग पर पूरी तरह अंकुश लगाना, अवैध खनन व उसके परिवहन को रोकना और वाहन चालकों से नियमों का सख्ती से पालन करवाना है. उन्होंने सख्त लहजे में चेतावनी दी कि नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ प्रशासन का यह रुख आगे भी लगातार जारी रहेगा.
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